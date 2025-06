Večer ekstremnega metala v Ljubljani: In Flames, Heaven Shall Burn, Jinjer in drugi

Po dolgem času se jutri v Ljubljano vračajo švedski velikani melodičnega death metala In Flames. Poleg klasičnega repertoarja nesmrtnih hitov iz več kot tridesetletne kariere bodo v koncertni dvorani Media Center predstavili tudi najnovejši album Foregone, že štirinajsti po vrsti.

Pred njimi bo premierno v Ljubljani nastopila vodilna nemška metalcore institucija Heaven Shall Burn, občinstvo pa bodo brez dvoma navdušili tudi ukrajinski progresivni metalci Jinjer s karizmatično pevko Tatiano na čelu, ki so se iz klubskega podzemlja preselili v razprodane dvorane. Za ogrevanje bodo zadolženi švicarski deathcore prvaki Paleface Swiss in angleški Sylosis, ki kombinirajo melodični death thrash metal in progresivni metalcore.

Pevki skupine Jinjer Tatiani občinstvo jé iz roke. FOTO: Markus Felix/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Kulturno društvo Veseli dihurčki je tako (spet) poskrbelo za verjetno največji paket ekstremnega metala na naših tleh. No, že čez dva tedna bodo v Kinu Šiška nastopili Exodus, ena najvplivnejših thrash metal skupin vseh časov. Od izdaje kultnega prvenca Bonded by Blood leta 1985, ki je postavil temelje thrash metala, do danes so Exodus ostali neomajna sila v metal svetu. Njihova brutalna hitrost, divji rifi in brezkompromisna energija še vedno rušijo odre po celem svetu. Za ogrevanje bodo poskrbeli domači thrash metalci Eruption in Lintver.