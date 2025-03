Večer chicano in blues rocka: Tito & Tarantula se vračajo v Slovenijo

V ponedeljek bo ljubljanski klub Cvetličarna gostil enega najbolj prepoznavnih rock bendov zadnjih desetletij Tito & Tarantula. Skupina, ki jo vodi karizmatični mehiško-ameriški glasbenik Tito Larriva, bo občinstvo popeljala skozi svojo bogato glasbeno zgodovino, hkrati pa bo predstavila svež material z novega albuma !Brincamos! (špansko Skačemo!).

Po uspešno izvedenem prvem delu evropske turneje Brincamos 2024 se Tito & Tarantula zdaj vračajo na evropske odre. Med triintridesetimi mesti na turneji bodo obiskali tudi Slovenijo; po štirinajstih letih jih bomo spet videli in slišali na odru Cvetličarne.

Ustanovitelj, pevec in kitarist Tito Larriva FOTO: Mike Manewitz/arhiv skupine

Njihova eksplozivna mešanica chicano rocka, blues rocka in strastnega kitarskega zvoka je pritegnila tudi pozornost ameriškega filmskega režiserja Roberta Rodrigueza, ki je skupino vključil v svoja kultna filma Desperado (1995) in Od mraka do zore (1996), za katerega je spisal scenarij Quentin Tarantino, v njem pa je tudi nastopil v eni od glavnih vlog.

Njihova pesem After Dark je postala ena najbolj prepoznavnih filmskih skladb vseh časov, še posebno zaradi znamenite plesne scene s Salmo Hayek; pozneje je postala naslovna skladba istoimenske televizijske serije.

Edinstveni rok

Tito & Tarantula so izdali več albumov, med njimi izjemno uspešen prvenec Tarantism (1997), ki je utrdil njihovo prepoznavnost. Sledili so drugi albumi, vsak z edinstveno zmesjo surove energije, melanholije in prepoznavnega Larrivovega vokala. Po več kot treh desetletjih na sceni se skupina vrača z novim albumom !Brincamos!.

Zvezdnica se je v filmu Od mraka do zore zavrtela na njihovo pesem After Dark. FOTO: IMDb

Oboževalci v Sloveniji bodo imeli priložnost doživeti nepozaben koncert, na katerem bodo igrali legendarne hite, kot so After Dark, Strange Face of Love, Angry Cockroaches in Back to the House That Love Built, torej znane klasike iz kultnih filmov, kot so Desperado, Od mraka do zore, Bilo je nekoč v Mehiki, Mačeta in Resnične zgodbe, pa tudi povsem nove skladbe. Tito & Tarantula obljubljajo večer surove strasti, nepozabnih rifov in brezčasne rock energije.

Skupina je znana po edinstvenem zvoku, ki združuje mehke, a intenzivne vokale Tita Larrive, značilno igranje kitare Petra Atanasoffa in uporabo nekonvencionalnih glasbil, kot so violina, mandolina in flavta. Njihova glasba pogosto vsebuje skrivnostne uvode, ki se razvijejo v močne in čustveno nabite refrene.