Vaterpolist Bečo in njegova druščina pripravljajo prvenec

Bečo & Company je petčlanska glasbena skupina, ki prihaja iz Kranja in širše okolice. Vsi v zasedbi so vrhunski glasbeniki, ki so si v preteklih letih nabrali veliko odrskih in glasbenih izkušenj v različnih skupinah, uveljavili so se tudi kot spremljevalni bendV sedanji postavi delujejo štiri leta, potem ko je pevec in kitarist, nekdanji vrhunski vaterpolist in trener, športne aktivnosti zamenjal s pisanjem avtorskih pesmi. Drugi člani benda so(kitara),(klaviature),(bas kitara),(bobni).Skupno odrsko kilometrino in privržence so si nabirali z izvajanjem glasbe z območja nekdanje Jugoslavije iz 80. in 90. let. Tudi njihove avtorske skladbe so v hrvaščini. Doslej so posneli videospote za pesmi Malo više ljubavi, Sretno živjeti, Kolko košta prijatelj in Sjećanja. Bečo & Company nameravajo še letos izdati svoj premierni album, v kratkem bodo izdali nov singel Nju sam voleo, za katerega v teh dneh snemajo videospot v izolski Ambasadi. Seveda vsi nestrpno čakajo, da se vrnejo na odre, zabavajo in razvajajo občinstvo ter predstavijo svoj prvenec.