Vas zanima, kakšna je hiša iz prvega Top Guna? (FOTO)

Drugi del filmske klasike Top Gun že polni kinodvorane, oboževalcev pa je polna tudi majhna modra hiša v kalifornijskem mestu Oceanside. Nepremičnina, ki je dolga leta propadala, je zdaj odprta za ljubitelje filma in romantičnih prizorov, ki sta jih v prvem delu pričarala Tom Cruise in Kelly McGillis.

Dolgo propadala

Nadobudni Pete Mitchell oziroma Maverick se do ušes zaljubi v letalsko inštruktorico Charlotte Blackwood oziroma Charlie, modra hiška pa je bila njen dom in prizorišče snemanja nepozabnih kadrov. Toda že po koncu osemdesetih je začela samevati, njena vloga je bila kljub izjemnemu uspehu filma pozabljena, lastniki pa so jo povsem zanemarili.

Obiskovalci se lahko posladkajo tudi s slastno pito.

Da bi začeli kovati dobiček z vstopnicami in vodenimi ogledi, nikomur še na misel ni prišlo, dokler ni prešla v lastništvo hotela Mission Pacific, ki je v njej takoj prepoznal zlato jamo. Takoj po napovedi drugega dela Top Guna so začeli kovati načrte za prenovo in nepremičnina danes vsak dan gosti množico navdušenih obiskovalcev in seveda oboževalcev priljubljenega filma.

Odeta je v simpatično modro barvo.

Hišo so zaradi lokacije, ki je dostopnejša za večje množice, prestavili v sosednjo ulico, pravzaprav stoji tik ob hotelu, a še vedno ob isti plaži. Danes je znova odeta v simpatičen moder odtenek, kakršen jo je odlikoval v uspešnici iz leta 1986, pred njo pa je parkirana replika Maverickovega motorja, na katerega lahko zagrizeni oboževalci sedejo in na njem pozirajo za fotografijo.

Notranjost krasijo številni spominki iz filma, na terasi pa gostitelji ponujajo tudi slastno pito. Obiskujejo jo predvsem tisti, ki so si Top Gun ogledali v najstniških letih, in tako podoživljajo mladost, radi povedo.