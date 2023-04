Varovanka Alexa Volaska ima novo (VIDEO)

Natalija Krulec je mlada glasbenica, ki po prvi avtorski skladbi Samo ti zdaj predstavlja nadaljevanje zgodbe, ki nosi naslov Trenutek. Ta trenutek glasbenica opisuje kot magičen, takšen, ki se nam vtisne v spomin. Nanj pa nas spomni kakšna fotografija s kakšnega dogodka, morda okus neke pijače ali vonj parfuma. Velikokrat pa v nas kakšen spomin obudi ravno glasba. In prav to v novi skladbi opeva mlada pevka, ki ima okoli sebe ekipo srčnih ljudi.

Glasbo je za skladbo Trenutek ustvaril znani producent Alex Volasko z glasbeniki iz studia Art Music Records, besedilo pa je glasbenica napisala sama. Kot je dejala, se ji je ob tem utrnila tudi ideja za scenarij videospota, v zgodbi pa je želela prikazati sebe, sliko svojega življenja. Trenutek je torej pesem, v kateri Krulčeva opeva iskrene trenutke sreče, preživete bodisi s partnerjem ali prijatelji.

Videospot je ekipa posnela v njenem domačem kraju v Zgornji Savinjski dolini. Gre za simpatično romanco med natakarico in gostom, ki ga vidno očara. Natalija je v videospot vključila tudi svojo skupino, v kateri igrajo Matic Kovačič, Jan Mori, Jan Otoničar in Rok Molnar. Skupaj z njimi je stopila na oder in zabavala publiko v baru, za konec pa še zaplesala.