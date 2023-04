Vanja in Matjaž sta uglasbila pritiske (VIDEO)

Duo BosaZnova, ki ga sestavljata Vanja in Matjaž Romih, tik pred izidom prvenca Terapija za pare predstavlja novo in hudomušno skladbo z naslovom Ne pritiskaj. Par že lep čas navdušuje s skladbami, ki slavijo življenje in odnose med partnerjema, in tudi najnovejša je točno takšna. Zgodba skladbe in situacije, ki jih popisuje hudomušno besedilo, je pravzaprav poznana vsakemu paru. Nastala je po pripovedovanju prijatelja o ženi, ki je možu nenehoma dajala navodila, na katera ji je mož brez izjeme odgovarjal z: »Ne pritiskaj.«

Osnovno idejo je njen avtor Matjaž Romih razširil v humorno priložnost, ki iz obeh zornih kotov, tako ženskega kot moškega, pripoveduje zgodbo. Za skladbo je duo posnel tudi videospot. Ker svetloba prvič ni ustrezala, so ga snemali še drugič, kar pa je bilo za Vanjo in Matjaža dobrodošlo, saj sta lahko učno snov ponovila in utrdila.