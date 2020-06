Vampirjevo dekle bo princesa Diana

Gonzalo Fuentes / Reuters Pictures Mnenja o Kristen Stewart kot princesi Diani so različna. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters Pictures

Diana Spencer se je s princem Charlesom poročila leta 1981. Razšla sta se leta 1992, ločila pa štiri leta pozneje.

Tragična zgodba pokojne princeseje očarala že prenekaterega filmskega ustvarjalca, da se je lotil njene zgodbe, vsak nekoliko drugače in z malce drugačnega zornega kota. S podobnim navdušenjem, kot so filmarji pripovedovali njeno zgodbo, so ji sledili tudi filmski sladokusci in oboževalci mile princese ljudskih src, katere življenje je prezgodaj, pri 36 letih, ugasnilo v prometni nesreči.V prihajajoči četrti sezoni serije Krona bo orisana tudi princesa Diana, ki ji bo glas in stas posodila britanska igralka, življenje valižanske princese pa bo naslednje leto na velika platna prenesel še čilenski režiser. Taje svoje izpiljene veščine v biografskih filmih pokazal že v filmih o pesnikuin. »Odločili smo se vstopiti v zgodbo o identiteti. O tem, kako se ženska odloči, da ne bo kraljica,« je Larrain izdal o svojem novem projektu, s katerim nas bo popeljal v tri prelomne dni v življenju lady Di, ko se je odločila, da želi biti spet ženska, ki je bila, preden je spoznala princa. Ko se je odločila razburkati britansko kraljevo hišo in se ločiti.Produkcija naj bi stekla na začetku prihodnjega leta, pisanje scenarija je bilo zaupano, sicer enemu glavnihproducentov televizijske serije Birminghamske tolpe (Peaky Blinders), v Dianino pa se bo prelevila, ki jo je med hollywoodske težkokategornice izstrelila vampirska saga Somrak, v kateri je kot Bella začarala srce ne le vampirja Edwarda, pač pa tudi občinstva.»Kristen je ena najbolj izjemnih igralk našega časa. Lahko je skrivnostna, lahko nadvse krhka, a tudi izjemno močna, kar je natanko to, kar smo iskali v igralki, ki bi lahko upodobila Diano,« je o izbiri glavne igralke dejal režiser. Stewartova naj bi ga prepričala tudi s svojim odzivom na scenarij in kako se je lotila nove vloge. A če ji on poje hvalospeve, pa so do te precej nepričakovane izbire precej bolj kritični uporabniki na družabnih omrežjih, na katerih v teh dneh kar vre. Nekateri so se obregnili ob njene igralske veščine, spet drugi, da jim Kristen ugaja, a je nikakor ne vidijo v vlogi princese. Spet tretji pa govorijo celo o zaroti, zaradi katere Stewartova dobiva pomembne vloge, četudi je kup njenih filmov nato precejšnja polomija. Seveda pa se najdejo tudi glasovi, ki govorijo zvezdnici v prid.