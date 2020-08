Valovi so z Dobrne, ne iz Primorske

Ansambel Valovi FOTO: Osebni arhiv

5 let pojejo skupaj.

Pred petimi leti se je pojavil ansambel, v katerem so najprej združili moči štirje fantje, zadnje leto pa so kvintet.inso člani zasedbe Valovi, ki so tudi zasebno veliki prijatelji. To se nedvomno opazi pri njihovih nastopih, petju in igranju. Zanimivo je, da zaradi njihovega imena ljudje pogosto pomislijo, da fantje prihajajo iz Primorske, a to ne drži. Sedež ansambla je namreč v kraju Dobrna, kjer so pred dvajsetimi leti začeli svojo uspešno glasbeno pot tudi Modrijani.»Najbolj veseli smo, ko po nastopih dobimo veliko pohval. Predvsem na račun našega štiriglasnega petja, ko pojemo tudipesmi. Za to ima še posebno veliko zaslug naš tenorist Blaž,« nam zaupajo mladeniči, ki cenijo prijateljstvo, ljubezen, vztrajnost, razumevanje in so ponosni na svoje družine. Pravijo, da so tudi zato, ker jih druži iskreno prijateljstvo, prebrodili že prenekatero oviro. Če vseh naštetih dobrih lastnosti ne bi imeli, bi se verjetno hitro razšli in šli vsak po svoje.»Vsi imamo svojo službo, družino, posledično nam včasih primanjkuje časa za vaje, a si zaupamo težave in pomagamo drug drugemu. Smo torej ena velika družina, ki veliko časa preživi skupaj, zato sta prijateljstvo in razumevanje še kako potrebni. Ker vedno potrebuješ nekoga ob sebi, brez ljubezni in družine prav tako ne gre, zato se trudimo, da čim več preostalega časa posvečamo svojim puncam, otrokom, staršem. Kdaj se zaradi njih čemu tudi odrečemo,« nam še zaupajo fantje iz Ansambla Valovi, ki so se lani na festivalu v Vurberku predstavili s polko z naslovom V najinih srcih sonce sije avtorjevin, v oddaji Slovenski pozdrav pa so sodelovali s podoknico z naslovom Ljubica.Zdaj je zelo popularna njihova najnovejša polka Veselička, za katero so posneli tudi videospot, ta ima na youtubu že skoraj 38.000 ogledov. Veselička sicer ne opeva veselic, ki jih letos ni, temveč dekle, ki jo fant vso noč, med igranjem, opazuje z odra, kar je v svojem besedilu opisal, avtor melodije pa je Martin Juhart. Med snemanjem videospota so se fantje neizmerno zabavali. Tudi zato, ker so za mešanje koktajlov najeli in glavno vlogo zaupali, nekdanjemu udeležencu resničnostnega šova Bar.Sicer pa fantje na nastopih zelo radi zapojejo in zaigrajo tudi skladbeSlaka in Fantov s Praprotna. Med njihovimi vzorniki so še Ansambel bratov Avsenik, Ansambla Braneta Klavžarja, Franca Miheliča in drugi. Jeseni bodo sodelovali na festivalu Slovenska polka in valček – mlada generacija.