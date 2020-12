Valentina in Gašper odštevata

Poznata se še iz osnovnošolskih klopi.

Pevka Ansambla Topliška pomladje hči enega najbolj znanih in priljubljenih dolenjskih glasbenikov, ki ima tudi sam istoimenski ansambel. Peter pa bo kmalu že drugič postal dedek. Njegova hči Valentina, pevka Ansambla Topliška pomlad, in basist v tem istem ansamblu, s katerim se poznata še iz osnovnošolskih klopi, iskrica pa je med njima poskočila veliko pozneje, ko sta že bila oba člana ansambla, v teh dneh namreč pričakujeta prvorojenko ali prvorojenca.»Natančen rok poroda imam 22. decembra, zato že res oba nestrpno čakava na ta veseli dogodek,« nam je razkrila Valentina. In še, da se bosta oba z Gašperjem tudi zato letošnjega leta, kljub grenkemu priokusu zaradi koronavirusa, spominjala kot enega najlepših v njunem življenju, saj bosta prvič postala oče in mama.»Verjameva, da je starševstvo najlepši poklic. Prav tako sva nekako ujela ravno pravi čas za to, da se mu bova lahko v miru posvetila, saj vse kaže, da se tudi drugo leto glasbeniki še ne bomo tako hitro vrnili na odre. Prav tako pa sva si oba želela mlada postati oče in mama in želja se nama bo kmalu uresničila,« še pove simpatična Valentina. Oba z Gašperjem tudi verjameta, da se bo drugo leto situacija stabilizirala in se bo že zgodila tudi kakšna veselica. In se bodo vrnile tudi poroke.»In upam, da bomo poslušalce spet kmalu razveselili s kakšno nežno ali poskočno skladbo. Do takrat pa seveda zdržimo še malo v krogu svojih družin in izkoristimo čas za krepitev družinskih vezi in razvajanje,« sklene Valentina Fink.