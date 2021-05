Valček sta posvetila hčerki

V naročju mamice Tanje Verbič Pasarič, s katero bosta v soboto skupaj praznovali rojstni dan. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Najinaje komaj dočakala, da je posnela svoje prve kadre. Moram priznati, da je bila izjemno potrpežljiva, saj smo nekatere prizore snemali z veliko različnih kotov in jih je morala nekajkrat tudi ponoviti. Povrhu smo si morali nenehno čistiti čevlje, saj smo snemali zunaj, tisti dan pa vreme ni bilo najbolj prijazno. Edina olajševalna okoliščina je bila, da smo bili tako rekoč pri nas doma, zato ji je bilo vse bolj domače,« sta nam zaupala pevkain njen mož, harmonikar v Ansamblu Euro kvintet, ki sta na hčerkico, ki bo to soboto praznovala četrti rojstni dan, seveda zelo ponosna.Pravzaprav bo slavje pri Pasaričevih dvojno, saj je Tanja pred štirimi leti Olivijo Sofijo, ki je sicer kar precej zamujala, rodila na dan, ko je tudi sama praznovala rojstni dan. Tako je bilo to zanjo najlepše darilo. Oba, tako mamica kot očka Damjan, odlični glasbenik in večkrat nagrajeni pisec besedil, sta si verjetno po tihem želela, da bi podedovala tudi glasbene gene. No, zdaj je že jasno, da jih je, saj tudi Olivija Sofija tu in tam rada kaj zapoje. Njenega rojstva pa se rada spominjata. Tako kot svoje poroke. In prav te trenutke in rojstvo, ki jima je povsem spremenilo življenje, Damjan in Tanja opevata v novem valčku z naslovom Zate, ki sta ga prav tako ustvarila skupaj. In prav zato je tako čuten, saj bi kdor koli drug težko ubesedil to, kar čutita. Melodija in besedilo sta torej njuno delo, medtem ko je aranžma delo»Vsi, ki smo že starši, z veseljem opazujemo, kako naš otrok raste in se razvija. Vsak dan spoznamo tudi kaj novega. Prvi koraki, prvi zobek, prva beseda, vse to so dogodki, ki jih je kar težko ubesediti. Pa sva vseeno poskusila in upam, da nama je uspelo. Imava pač srečo, da se oba ukvarjava z glasbo, in sva tako hčerki posvetila pesem, ki je samo njena,« razkrivata. Seveda pa so vsi člani Euro kvinteta, ob Damjanu in Tanji so to še trobentač, kitarist, klarinetistin basist, za skladbo posneli videospot, v katerem je glavno vlogo dobila prav Olivija Sofija.»Je pa res, da je skladba zorela nekaj časa. Pravzaprav skoraj štiri leta. In v tem času je tudi najina princeska že toliko zrasla, da je lahko nalogo v videospotu opravila kot velika punca. Vsi člani si zdaj s še večjim veseljem ogledamo ta videospot,« nam prizna Damjan Pasarič, ki upa, da se bo situacija s koronavirusom končno umirila in se bodo lahko vrnili na odre, na kakšno veselico, poroko ali zabavo za rojstni dan. Sicer pa članom Euro kvinteta, tako vsaj zatrjujejo fantje, bolj ležijo polke. Najbrž zaradi tega, ker so tudi po značaju vsi bolj vesele narave.