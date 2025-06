V Zagrebu bo v soboto mega koncert, prihaja svetovni zvezdnik

Zagrebu se to soboto obeta mega koncert, kot napovedujejo organizatorji. Ena največjih glasbenih zvezd zadnjih desetletij, dobitnik grammyja Sean Paul, bo 28. junija nastopil na spektaklu Lollipop na zagrebškem jezeru Jarun. Organizator pričakuje številno publiko iz vse Evrope, tudi Paulove oboževalce iz Slovenije. Zanje bo to posebna priložnost, da zvezdnika vidijo v živo, saj vsaj v bližnji prihodnosti ni znano, da bi prišel tudi k nam. »Veliki dogodek ob Jarunu bo v znamenju zabave pa tudi športa, ličenja in vsega ostalega, kar je všeč mladim. To bo zagotovo eden največjih dogodkov leta v Zagrebu,« obljubljajo.

Nastopa v Zagrebu se veseli. FOTOGRAFIJI: Menedžment Seana Paula

Irce razjezil z zamudo

Z več kot 26 milijoni prodanih izvodov osmih studijskih albumov je Paul globaliziral žanr dancehall, ki je od začetka v klubih na Jamajki postal svetovna uspešnica. Zaslovel je po letu 2000 z albumom Dutty Rock, za katerega je prejel grammyja za najboljši reggae album in ki je prinesel uspešnice, kot sta Get Busy in Like Glue. Njegove uspešnice so pogosto prevladovale na svetovnih lestvicah, vključno s Temperature, njegovim tretjim singlom številka 1 na Billboardovi lestvici singlov. Njegov status kulturnega ambasadorja Jamajke je bil potrjen s podelitvijo reda za zasluge leta 2019. Z več kot 15 milijardami ogledov na YouTubu in več kot 30 milijoni mesečnih poslušalcev na Spotifyju Paul ostaja svetovni fenomen, ki še naprej oblikuje in širi zvok dancehalla po vsem svetu. Sodeloval je z Beyonce, Enriquejem Iglesiasom, Duo Lipa, J Balvinom in drugimi. Doslej je nastopil v več kot 120 državah.

Organizatorji mu bodo pripravili kontinentalno dobrodošlico s štruklji in ogledom Zagreba.

Kot se nekako spodobi za zvezdnika njegovega kova, sem ter tja povzroči tudi kakšen škandalček. Nedavno, denimo, je na koncertu v Dublinu razjezil irske oboževalce; najprej je menda krepko zamujal na koncert, zamuda naj bi bila nekajurna, nato pa je nastopil s skrajšanim programom. Celotni nastop je trajal vsega 45 minut.

Ni za umetno inteligenco v glasbi

Paul je jasno izrazil tudi svojo zaskrbljenost za prihodnost glasbene scene, predvsem v zvezi z umetno inteligenco. Opozarja, da je ta potencialna Pandorina skrinjica za celotno glasbeno industrijo. »Ko jo odprete, se bodo spremenili vsi parametri. Od vas je odvisno, ali se boste navadili na igro,« opozarja. Boji se, da bi umetna inteligenca tekstopisce naredila lene, glasba pa bi postala bolj nepotrebna. Kljub temu je odločen, da bo ostal odprtega duha glede njenega potenciala. »Uporabljal sem jo za dokončanje osnutkov in kot orodje, to pa je vse,« pravi.

Poskusil bo hrvaške štruklje.

Strinja se s kolegom Paulom McCartneyjem, ki je letos predlagal spremembe zakona o avtorskih pravicah, ki bi umetnike zaščitile pred umetno inteligenco. Ikona Beatlov je opozoril, da bi umetna inteligenca lahko ustvarila divji zahod v glasbeni industriji. »Pridejo mladi, ki napišejo čudovito pesem, pa je ne posedujejo. Nimajo nič z njo. In vsakdo, ki želi, jo lahko preprosto ukrade,« je med drugim povedal v intervjuju za BBC. »Resnica je, da denar gre nekam. Nekdo je plačan, zakaj torej ne bi bil to tisti, ki se je usedel in napisal Yesterday?« je dodal.

Drugič pri sosedih

Nastop na Jarunu bo Paulovo drugo gostovanje na Hrvaškem. Prvič je tam nastopil leta 2019 in menda mu je ostala v spominu. »Hrvaška je bila odlična. Energija tam je bila nepozabna – lepo sem se imel in se želim vrniti. To je ena tistih držav, kamor mislim, da ne zahaja veliko Karibčanov, in je dobra priložnost za izmenjavo znanja o kulturah. Na splošno si želim obiskati vse kraje na turneji,« je dejal. Na svojem prvem nastopu na Hrvaškem se je navdušil nad otokom Pag in obalo. Tokrat mu bodo organizatorji pripravili kontinentalno dobrodošlico z nepozabnimi štruklji in ogledom Zagreba.

11 MEST v 6 državah bo obiskal na turneji.

Sicer pa bo na aktualni turneji od Helsinkov do Pariza prepotoval 11 mest v šestih državah. Evropski del turneje se je začel na Finskem in se nadaljuje v Skandinaviji, Nemčiji, na Poljskem in v Franciji, vrhunec pa bo doživel s plesnim praznovanjem v središču Zagreba. Takoj po turneji Bring It Europe se Paul odpravlja v Ameriko, kjer se bo pridružil rap superzvezdniku Wizu Khalifi na 15-dnevni turneji v severnoameriškem amfiteatru Good Vibes Only Tour. Evropsko turnejo bo zaključil z dodatnimi koncerti, predvidenimi v avgustu.