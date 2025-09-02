V vročekrvni junakinji vidi sebe

Ameriško-kanadska pevka, ki slovi po svojem izjemnem razponu, prepoznavnem glasu in globoko doživetih interpretacijah, se redno pojavlja na odrih najprestižnejših opernih hiš. Tokrat se vrača v Ljubljano, kjer jo je občinstvo prvič slišalo leta 2023, zdaj pa bo v koncertni izvedbi oživila eno najbolj dramatičnih in ikoničnih vlog. Koncert z naslovom Napetost in ljubezen v Puccinijevi Tosci bo potekal v sredo ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Na odru bo poleg Sondre Radvanovsky kot Florie Tosce stal tenor Jonathan Tetelman v vlogi Maria Cavaradossija, v vlogi barona Scarpie pa sloviti valižanski basbariton sir Bryn Terfel. Vrhunsko zasedbo bo dopolnjeval Simfonični orkester SNG Maribor in Zbor Opere SNG Maribor pod vodstvom litovskega dirigenta Modestasa Pitrėnasa. Pred nastopom smo z Radvanovskyjevo spregovorili o posebnostih tega večera, o Puccinijevem svetu ter o umetniškem dialogu z izjemnimi kolegi, ki bodo stali ob njej na odru.

Koncertna izvedba Tosce na Ljubljana Festivalu bo brez scenografije, zanašala se bo le na glas in izraz. Kako prevajate dramski potencial lika zgolj skozi glas – in katere pristope uporabljate, da njen notranji svet ostane intenziven in prepričljiv?

Iskreno, velikokrat raje izvajam opero brez odra in scenografije, ker v tem najdem svobodo – tako v glasbi kot v samem razumevanju lika, pa tudi svobodo gibanja na odru. In tokrat, ko bom lahko nastopila ob največjem živem Scarpiji, siru Brynu Terflu, bo to električno. Bryn je na odru zver, ki se zares spremeni v Scarpio ter mu vdihne življenje in dih tega intenzivnega lika. Toda pravi genij pri Tosci je 100-odstotno Puccini. Vsaka beseda, vsaka nota, vsaka niansa je popolno umeščena s strani velikega mojstra … vse delo je opravil on!

Arija Vissi d'arte, vissi d'amore je ena najbolj ganljivih in čustveno nabitih izpovedi v operni literaturi. Kako jo doživljate?

Zame je Vissi d'arte strašljivo lepa dvojna pesem, duet. »Duet?« boste rekli. Ja … naslednjič, ko jo boste poslušali, bodite pozorni na drugi »glas« v ariji – orkester. Ves čas poteka čudovita igra melodije – predajanje teme iz enega »glasu« v drugega. Po mojem mnenju gre za pogovor, notranjo razpravo, ki jo ima Tosca sama s sabo v tistem trenutku. Je povsem razgaljena in nima več nikogar, na kogar bi se lahko obrnila, razen da podvomi o edini stalnici svojega življenja – Bogu.

Vaša umetniška praksa povezuje bel canto in verizem, medtem ko je Tosca Puccinijeva zgodnja prelomnica. Kako v tej vlogi združujete čutnost bel canta z dramatično močjo verizma in kako to zlitje občutite na odru?

Kako čudovito in pronicljivo vprašanje! Vedno si je treba zapomniti, kdo Tosca je … mlada ženska, ki je bila v samostanu, ko so odkrili njen pevski talent. Ljubezen doživlja verjetno prvič v življenju in jo povsem prevzame – tako njena lepota kot bolečina. Je mlada in naivna in glasba nam to pove na mnogo mestih. Če bi vlogo pela zgolj z močjo verizma skozi celoten večer, bi izgubila nežnost in naivnost, ki opredeljujeta Tosco. Zato poskušam iskati mehkejše robove njenega lika … tiste dekliške poteze … in to izražam z mehkejšo stranjo svojega glasu – z bel canto stranjo. Verizem v odmerjenih dozah je božanski – a ne celo noč!

Močno ste povezani z Verdijevo glasbo, zdaj pa se vračate k Puccinijevemu repertoarju. Kaj vas najbolj privlači pri prehajanju med tema dvema mojstroma?

Verdi je živel med letoma 1813 in 1901, Puccini pa med 1858 in 1924, zato sta si časovno prekrivala in močno vplivala drug na drugega. Po mojem mnenju je edina razlika ta, da je Puccini ustvarjal like, ki so bili bolj tridimenzionalni – žive, dihajoče ženske – in tudi slogovno se je glasba med njima zelo spremenila. Verdi je veliko bolj uporabljal glasbene ponovitve, medtem ko je Puccini gradil opere v bolj »realnem času«.

Na Ljubljana Festivalu ste že nastopili julija 2023 (koncert arij z Orkestrom Slovenske filharmonije), torej Slovenijo že poznate. Kako doživljate ta ponovni obisk?

Resnično se veselim, da bom ponovno doživela vaše čudovito mesto – tokrat v družbi svojega partnerja in najboljših prijateljev. Poleg tega bo izvedba celotne opere še bolj vznemirljiva, saj bom lahko uprizorila lik vročekrvne junakinje, ki je v marsičem podobna meni. Ona je operna pevka, ki je zaljubljena – prav tako kot jaz!