V Vojvodini snemajo prvenec slovenskega režiserja, zgodba je zelo osebna

V teh dneh se je v Vojvodini začelo snemanje filma scenarista in režiserja Árona Horvátha Botke. Snemanje prvenca Izgubljena leta, pri katerem sodeluje tudi RTV Slovenija, bo potekalo v več manjših krajih severno od Novega Sada v Srbiji.

»Izgubljena leta je zgodba, ki spremlja zadnjih deset let mojega življenja. Sprva sem jo začel pisati kot ustvarjalni poskus v žanru ceste, a hitro se je izkazalo, da nastaja nekaj veliko bolj osebnega. Scenarij temelji na drobcih spominov iz mojega otroštva – brezskrbnih poletjih pri babici v Vojvodini, občutku varnosti, ki mi ga je že takrat dajala družina, in na negotovosti, ki je zaznamovala devetdeseta leta prejšnjega stoletja na Balkanu,« je ob tej priložnosti, ob prvi klapi, povedal Horváth.

Rodil se je leta 1991 v Sloveniji in odraščal kot pripadnik madžarske narodne manjšine.

Kot je dodal, so se ti spomini sprva zdeli povsem običajni, morda celo nepomembni. »A sčasoma sem spoznal, da me je prav to obdobje globoko zaznamovalo in oblikovalo. Izgubljena leta bo kolaž spominov, neke vrste časovna kapsula, sestavljena iz drobnih trenutkov – tistih, ki pogosto ostanejo neopaženi, a so bistveni del procesa odraščanja,« sporoča Slovenski filmski center (SFC).

Nepričakovano prijateljstvo

Zgodba govori o Boršu, prodajalcu v majhni trgovini v srbskem mestecu sredi devetdesetih let, ki nekega dne spozna Tano, mlado dekle z Madžarske. Skupaj se podata na pot iskanja njenega izgubljenega nahrbtnika. Med potovanjem po srbskem podeželju med njima nepričakovano vzklije prijateljstvo, ki za vedno spremeni njuni življenjski poti.

V filmu igrajo Aleksa Sekelj (Borš), Lilla Kizlinger (Tana), Andraž Jug (Mák), Attilla Mess (stric Jani) in Tibor Szloboda (Csillag). Sodelujejo še direktor fotografije Domen Martinčič, scenografka Jelena Terzić Stanković, kostumografka Ina Ferlan, oblikovalka maske Jovana Vukosavljević in montažer Andrej Avanzo. Producenta pa sta Jerca Jerič in Andraž Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Koproducent je RTV Slovenija. FOTO: Nataša Ilić

»Veseli nas, da smo uspešno začeli snemanje še enega celovečernega prvenca mladega slovenskega režiserja, ki je navdih za scenarij črpal iz osebnih spominov in izkušenj, tudi kot pripadnik madžarske narodne manjšine. Začetek snemanja na lokacijah v Vojvodini zaznamuje tudi naše uspešno koprodukcijsko sodelovanje z mlado beograjsko produkcijsko hišo Set Sail Films, ključnim partnerjem tega projekta, brez katerega si realizacije tako kompleksnega filma preprosto ne moremo predstavljati. Čeprav je Srbija trenutno zaznamovana s precejšnjo politično nestabilnostjo, snemanje poteka nemoteno,« je povedal Jerič.

Poleg RTV Slovenija so koproducenti filma Set Sail Film oziroma zanju Andrijana Sofranić Šućur in Miloš Ivanović iz Srbije, projekt pa so finančno podprli Slovenski filmski center, Filmski center Srbije, Ustvarjalna Evropa – MEDIA in RE-ACT.

Áron Horváth Botka se je rodil leta 1991 v Sloveniji, v dvojezični družini, in odraščal kot pripadnik madžarske narodne manjšine. Leta 2016 je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani diplomiral iz filmske režije, leta 2021 pa je zaključil še magistrski študij filmskih ved. Od leta 2015 je režiral več kratkih filmov, med drugim tudi Delčki, ki je leta 2020 doživel premiero na 23. Festivalu slovenskega filma, kjer je prejel nagrado vesna za najboljši kratki film. Prikazan je bil na številnih festivalih po vsem svetu.