V tretje brez napak: za ta slovenski bend bo 9. marec poseben

9. marec bo za skupino I.C.E. nekaj resnično posebnega. Takrat bo namreč luč sveta ugledal njihov tretji album, na svet pa ga bodo pospremili s koncertom v ljubljanskem Orto baru, s katerim bodo hkrati zaznamovali svojo polnoletnost – I.C.E. namreč letos praznuje 18 let delovanja. Rdeča nit albuma so nepopolnosti, ki vsakega od nas delajo popolnega.

Stremenje k popolnosti in sledenje nareku družbe nas namreč prevečkrat omejujeta, dušita našo kreativnost in nas uniformirata, saj so ravno napake in nepopolnosti tiste, ki nas delajo unikatne. Si res želimo živeti brez napak? Je to sploh smiselno? I.C.E. pravijo, da raje kdaj kaj zafrknejo, medtem ko zvesto sledijo sebi, kot da bi slepo sledili družbenim normam in poskušali ugajati.

»Sicer ko ustvarjaš in snemaš album, stremiš k temu, da bi bil brez napak, vendar je to nemogoče, saj se vedno najdejo elementi, ki bi jih že zelo kmalu želel spremeniti, popraviti ali nadgraditi. Še posebno ko poslušaš stvari za nazaj z nekaj distance, bi verjetno marsikaj naredil drugače, po drugi strani pa se zaveš, da vsak album predstavlja presek občutkov in doživljanja v določenem obdobju, kar ima, kljub morebitnim napakam, poseben čar. Mi se zavedamo, da niti naš album niti mi sami nismo brez napak, vendar pa so skladbe na njem iskren odsev nas samih, našega doživljanja in sinergij, ki so se v ustvarjalnem obdobju odvijale med nami,« o albumu in izbiri naslova pravijo člani skupine.