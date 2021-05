V tragični nesreči umrl 22-letni glasbenik: Jernej, počivaj v miru

V nedeljo je Slovenijo pretresla tragična vest, da je okoli 5. ure v Orehovici življenje izgubil 22-letnik . Kot je sporočila policija, je ta hodil po napačni strani ceste in nenadoma stopil pred vozilo 36-letnega voznika, ki se je peljal iz Izlak proti Trojanam. Voznik je trčil v pešca, ta pa je na kraju nesreče umrl.Tragična vest pa je prizadela tudi Delavsko godbo Trbovlje, saj je bil 22-letni Jernej njihov dolgoletni član in izvrstni glasbenik. Člani godbe so na Facebooku pokojnemu Jerneju namenili ganljive besede, posvetili pa so mu tudi skladbo, kjer je mladi Jernej pred leti nastopil kot solist.Njihov zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):»Danes je med godbenike kot strela z jasnega udarila vest, da smo v tragični nesreči izgubili našega člana Jerneja Rotarja. Izguba je še posebej boleča, saj je bil Jernej star komaj 22 let, ker je bil odličen študent roga na glasbeni akademiji, pa je bila pred njim še cela kariera profesionalnega glasbenika. Našim vrstam se je pridružil leta 2012. V slabem desetletju so se med nami stkale vezi, ki jih ne bomo pozabili zlahka. Spominjali se ga bomo ne le kot izvrstnega rogista, ampak tudi kot "kumrata", ki je bil vedno nasmejan, pozitiven, pripravljen na kakšen hec, predvsem pa predan godbi, v kateri je začel svojo orkestrsko pot.Ob boleči izgubi z vami v spomin delimo Krajnčanovo skladbo Liberamente No. 1, v kateri je Jernej, takrat še dijak Konservatorija za glasbo in balet, nastopil kot solist."Kumrat", počivaj v miru! Svojcem pa izrekamo iskreno sožalje.«