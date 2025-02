»Smrt je moja največja učiteljica. Učiteljica polnega bivanja,« je le eden izmed življenjskih naukov, ki jih pokojna igralka, profesorica, publicistka in dolgoletna ambasadorka Slovenskega društva Hospic Manca Košir deli v dokumentarno-observacijskem filmu V tišini življenja, ki je premiero doživel te dni v Kinodvoru v Ljubljani.

Režiserka Nina Blažin gledalca nežno pelje za roko skozi občutljive teme, kot so minevanje, umiranje in žalovanje, pri čemer ji vsekakor pomaga nalezljiv smeh Mance Košir, ki jo je z direktorjem fotografije Darkom Heričem spremljala v njenem vsakdanu vse od leta 2019. Čisto prva motivacija za film je bila sicer režiserkina izguba očeta, saj je po njej veliko premišljevala, kaj je pomembno v življenju, kaj bi naredili s časom, ki ga imamo na voljo, kar je v filmu tudi subtilno prepletla, in rezultat je pripoved o ljubezni, malih rečeh, ki nas opominjajo na vrednost življenja in ga slavijo.

Med obiskovalci sta bili tudi Katjuša Štingl, piarovka Slovenskega društva Hospic, in igralka Mojca Fatur, ki ju bomo letos videli v filmu Jana Cvitkoviča Hotel Alkohol.

Režiserka Nina Blažin je v film o žalovanju vključila tudi življenjske modrosti svoje mame.

»Ko sem se povezala z Manco in sva debatirali o minevanju in odhajanju, še nisem vedela, da je zbolela za rakom. To smo izvedeli čez nekaj mesecev in seveda je to bistveno spremenilo potek snemanja in izhodiščni koncept. Vmes sem z malo kamero začela spremljati tudi svojo mami, ne da bi točno vedela, kaj bo iz tega nastalo, a vedela sem, da želim gledalki, gledalcu dati prostor za razmislek o smrti kot delu življenja. Ko enkrat to ozavestimo, se mi zdi, da je naše življenje polnejše in bogatejše, drugače vrednotimo stvari,« poudarja Nina Blažin.

Tina Košir, mlajša hči Mance Košir, in moderatorka Carmen L. Oven, ki bo to pomlad iskrice s pogovorov Hospickafejev zbrala v knjigi.

S premiero je Slovensko društvo Hospic vstopilo v slavnostno leto zaznamovanja 30-letnice delovanja.

Bili so kot družina Kardashian

Pogovoru po filmu, ki ga je čutno povezovala moderatorka Carmen L. Oven, sicer dolgoletna voditeljica Hospickafejev, ki so nastali na Mančino pobudo, so se poleg režiserke pridružili še avtor glasbe, skladatelj Aldo Kumar, direktor fotografije Darko Herič in, kakor jo v filmu poimenuje Manca, najljubša najmlajša hči Tina Košir.

»Zadnja leta smo bili kot družina Kardashian, kamera nas je spremljala malodane povsod, tudi pri družinskih kosilih, a čez čas smo se prisotnosti Nine in Darka prav navadili,« je povedala v smehu Tina, ki je hvaležna, da je marca lani, za svoj rojstni dan, film videla tudi Manca. »Film sem si zdaj ogledala drugič in moram reči, da ga vsakič doživim drugače, sploh zdaj, ko Mance ni več z nami. Meni je ta film zelo ljub in veliko darilo za tiste, ki ga bodo znali vzeti,« doda. Film, ki je nastal v koprodukciji RTV Slovenija, bo predvajan po Sloveniji v sklopu Art kino mreže Slovenije, 8. februarja pa se ga še posebno veselijo v štajerski prestolnici, Mančinem rodnem Mariboru.