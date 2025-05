V Švici še zadnje priprave na Evrovizijo, Sloveniji ne kaže dobro

V Švici, kjer je leta 1957 potekala prva edicija Evrovizije, so se zbrali glasbeniki iz 37 držav, ki bodo prihodnji teden svoje domovine predstavljali na 69. ediciji festivala.

Tudi letošnje tekmovanje bo, kot so gledalci vajeni od leta 2008, sestavljeno iz dveh predizborov in finala, skupno pa se bo letos pomerilo 37 držav. V prvem predizboru, v torek, 13. maja, se bo predstavilo 15 držav, dva dni pozneje, v četrtek, pa še 16 držav.

Tako kot lani bodo tudi letos med vsakim predizborom nastopile tri države, ki so že avtomatsko uvrščene v finale. Poleg tako imenovanih velikih pet, kamor spadajo Francija, Italija, Nemčija, Španija in Velika Britanija, je letos neposredno v finalu tudi gostiteljica Švica, ki ji je lani zmago s pesmijo The Code pripel Nemo. V prvem predizboru se bodo predstavile Italija, Španija in Švica, v drugem pa Francija, Nemčija in Velika Britanija.

Klemen Slakonja bo nastopil tretji

V prvem predizboru, v katerem bo kot tretji Slovenijo s pesmijo How Much Time Do We Have Left zastopal Klemen Slakonja, se bodo po po vrstnem redu predstavile države: Islandija, Poljska, Slovenija, Estonija, Ukrajina, Švedska, Portugalska, Norveška, Belgija, Azerbajdžan, San Marino, Albanija, Nizozemska, Hrvaška in Ciper. Nastopili bodo tudi predstavniki Švedske, Velike Britanije in Nemčije.

V drugem predizboru se bo predstavilo 16 držav: Avstralija, Črna gora, Irska, Latvija, Armenija, Avstrija, Grčija, Litva, Malta, Gruzija, Danska, Češka, Luksemburg, Izrael, Srbija, Finska. V obeh predizborih bo glasovalo zgolj občinstvo.

V velikem finalu, ki bo na sporedu v soboto, 17. maja, ob 21. uri, bodo zmagovalno pesem izbirale strokovne komisije iz vseh 37 sodelujočih držav ter gledalci s telefonskim glasovanjem. Tudi letos bo to razmerje enakovredno, skupni seštevek pa bo določil zmagovalca Pesmi Evrovizije 2025.

Favorita Švedska in Avstrija, Sloveniji ne kaže dobro

Tudi letos je že pred samim dogodkom veliko zanimanja usmerjenega tudi v spletne stavnice. Te trenutno največ možnosti za zmago napovedujejo Švedski, ki jo letos s pesmijo Bara bada bastu zastopa glasbena zasedba KAJ, s pesmijo Wasted Love ji sledi avstrijski predstavnik JJ.

Stavnice na spletni strani Eurovision World slovenskemu predstavniku trenutno ne napovedujejo vstopa v finalni večer; od desetih razpoložljivih mest se Klemen Slakonja te dni uvršča na 12. mesto. Za njim sta Islandija in Portugalska, na povsem zadnjem mestu je hrvaški predstavnik Marko Bošnjak.