V svet poslal novo različico ljubezenskega virusa

Danes, na dan zaljubljenih, je Slovenijo zajel nov, hud virus, ki se je na pohod podal pred 35 leti, zdaj pa je mutiral in prihaja v novi obliki. »Je neozdravljiv in zanj ne obstaja cepivo,« se pošali primorski glasbenik Gianni Rijavec in nam malce bolj podrobno razloži svojo novo glasbeno zgodbo. O tem namreč govorimo.

»Virus sliši na ime Lep pozdrav, ciao Mateja. Na novo sem namreč preoblekel legendarno uspešnico, ki je bila in je še vedno priljubljena. To je ena izmed slovenskih zimzelenih uspešnic, ki je ponarodela. Pesem je dobila preobleko, dodali smo ji godalni kvartet in je narejena v mojem novem glasbenem stilu,« pravi glasbenik in doda, da se mu je ideja porodila na koncertih, kjer ljudje zahtevajo, da jim za dodatek zapoje nekaj starih uspešnic, kot so Adijo Špela, Nancy iz Ljubljane, Mladi Joža in številne druge.

»Pesem Lep pozdrav, ciao Mateja je nastala v času študentskih let, ko so bili med študentkami v Sloveniji priljubljeni temnopolti fantje. O tem, zakaj je tako, so med žensko populacijo krožile različne govorice. Fama okrog temnopoltih študentov je bila zelo velika. Zgodba o Mateji, ki je odšla v Afriko, pa je resnična! Opazoval sem namreč, kako je neki temnopolti študent speljal dekle nekemu študentu. Bila je Štajerka in ime ji je bilo Mateja. Napisal sem pesem in Mateja je zaslovela. Kot virus se je širila po vsej državi pa tudi zunaj njenih meja. Predstavljena je bila na Pop delavnici in od takrat je velika uspešnica,« se spominja Gianni.

»Naj nas pesem poveže. Na valentinovo. To v tem trenutku namreč najbolj potrebujemo, povezovanje in sprostitev, ker je pomlad pred vrati,« še pove glasbenik in v smehu doda, da njegov novi virus blagodejno vpliva na ljudi.