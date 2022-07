V Stožicah odmevala Slakova V dolini tihi (FOTO)

Harmonikarice in harmonikarji Glasbene šole (GŠ) Bučar so pretekli četrtek nastopili na zelo odmevni košarkarski tekmi med Slovenijo in Hrvaško. Potekala je v dvorani Stožice, v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023. Na povabilo Košarkarske zveze Slovenije so razporejeni po celotni dvorani zaigrali skladbo V dolini tihi. Vseh skupaj jih je bilo kar 50.

Simon Bučar in naš košarkarski as Goran Dragić

Vsa dvorana in večtisočglava množica je ob igranju Simona Bučarja z velikim harmonikarskim orkestrom prepevala skladbo od začetka do konca. Slovenskim košarkarjem so že na začetku tekme dali energijo za odlično igro in, seveda, na koncu za odločno zmago proti Hrvaški. Za GŠ Bučar je bila to izvrstna izkušnja, ki je učenke in učenci, ki so se udeležili nastopa, zagotovo ne bodo nikoli pozabili.

»To je bila za vse nas, zame in za moje učence, velika čast. Hvala pa še enkrat predvsem vsem košarkarjem, Košarkarski zvezi Slovenije in celotni Sloveniji za to nepozabno izkušnjo, ki si jo bomo vsi zapomnili za vse življenje. Mi smo uživali do nebes in nazaj,« je po tekmi strnil vtise vodja GŠ Simon Bučar. V GŠ Bučar tudi med počitnicami ne bodo mirovali, saj se že pripravljajo na nov projekt, saj so že deset let ena od najbolj aktivnih glasbenih šol pri nas. In letos, ob 10-letnici glasbene šole in njihovih pohodov po vsej Sloveniji, se bodo ponovno odpravili na najvišji vrh – Triglav.

Seveda prav tako s harmonikami, ki bodo na Triglavu zazvenele zadnji avgustovski vikend. Medtem že poteka vpis v novo šolsko leto, ki bo polno novih idej in načrtov, ki jih bodo realizirali skupaj z učenci. Vsi so še vedno pod vtisom uspešnega sodelovanja s Čuki, s katerimi so posneli nekaj njihovih največjih uspešnic, in tako je nastal venček, imenovan Uspešnice Čukov.