V Števerjanu slavili slovensko pesem in skupnost

Med borovci v zamejskem Števerjanu je Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej (SKPD F. B. Sedej) uspešno izvedlo tridnevni 53. festival narodnozabavne glasbe. V finalnem delu, v nedeljo, je nastopilo 12 ansamblov iz vse Slovenije, kar enajst od teh je bilo v Števerjanu prvič. Člani SKPD F. B. Sedej so se zadnja leta pomladili, njihov čut za narodnozabavno glasbo in volja do priprave festivala pa ne usihata. Naj se sliši, kaj so naše korenine, kaj poslušamo. Letos je bil njihov trud poplačan, saj so obiskovalci z vseh koncev do zadnjega kotička napolnili prizorišče med borovc...