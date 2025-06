V Števerjanu bo 12 ansamblov, letošnji festival pa nekoliko drugačen

Števerjanski festival v zamejstvu, v sosednji Italiji, že desetletja povezuje ljudi, zlasti ljubitelje narodnozabavne glasbe, in briše meje. Letošnji, 53. po vrsti, bo nekoliko drugačen. V petek in soboto, 4. in 5. julija, bodo organizatorji, tamkajšnje Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej (SKPD F. B. Sedej), pripravili festivalski veselici.

V petek z ansamblom Špadni fantje, ki so bili zmagovalci 48. in jubilejnega 50. festivala v Števerjanu, v soboto pa s skupino The Maff, ki je vse bolj popularna in priljubljena v zamejstvu. Na obe veselici bo vstop prost. V nedeljo, 6. julija, ki bo posvečena festivalu, pa vstopnina bo, a bodo imele večje skupine popust.

Po dve skladbi

Tekmovalni večer se bo začel ob 18. uri, med borovci pa se bodo predstavili ansambli Lozn Bodn, Kustosi, Zaplet, Nagajivi tris, Wow, Marka Krašne, Dveh dolin, Vrabci, Maxi, Blisk, Škof in Hlapci. Ocenjevali jih bosta, kot običajno, strokovni komisiji za glasbo in besedilo. Vsak ansambel bo zaigral dve skladbi, eno iz zakladnice narodnozabavne glasbe in eno izvirno, novo skladbo, ki bo prvič predstavljena javnosti.

V petek in soboto bodo organizatorji pripravili festivalski veselici.

Kot je za Slovenske novice povedal predsednik SKPD Matija Corsi, so se časi spremenili in udeležencev tekmovalnega dela festivalov ni več po 30. »Zato minula leta tekmovanja ni bilo mogoče strniti v en dan. Zdaj so tudi potrebe glasbenikov drugačne. Ob sobotah so pogosto zasedeni, saj igrajo na kakšni veselici ali poroki, zato smo tekmovalni dan strnili na en dan, in to bo nedelja,« pravi Corsi. Kot dodaja, so letos s prijavami zadovoljni. Rok so sicer enkrat podaljšali, a je število prijavljenih ansamblov na koncu ostalo nespremenjeno.

»Hud udarec za festivale je bilo nedvomno covidno obdobje, a počasi se stvari morda le vračajo v stare tirnice. Sicer ne moremo pričakovati, da bo še kdaj tako, kot je bilo nekoč. Marsikaj se je spremenilo tudi na račun svetovnega spleta, portala YouTube in podobno, in festivali so izgubili takšno vlogo, kot so jo imeli, denimo, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. A menim, da lahko festival in predvsem nastop na velikem odru, pred komisijo, še vedno ponudi vsem nastopajočim drugačno izkušnjo kot kak posnetek, ki se ga posname v studiu,« razmišlja Corsi.

Pomoč vasi

Vesel je tudi, da so letošnji prijavljeni ansambli iz vseh koncev Slovenije: od Koroške, Štajerske, Dolenjske, do Notranjske, Gorenjske in Primorske. »Vsi razen enega so letos debitanti, kar pomeni, da bo večina prvič nastopila na našem odru. V nasprotju z zadnjimi leti pa letos med nastopajočimi ne bo nobenega zamejskega ansambla,« pravi Corsi. Kot še dodaja, je ljudi, ki sodelujejo pri organizaciji, enostavno preveč, da bi imenovali vse.

Vsi razen enega so letos debitanti.

»V dneh festivala na pomoč dejansko priskoči kar vsa vas. Moja desna roka je tajnica Stefania Beretta, v odboru SKPD F. B. Sedej so še nekdanja predsednica Ilaria Bergnach, podpredsednik Bernard Terpin, Petra Ciglic, Aljoša Dorni, Nikol Dorni, Miha Kovic, Jakob Leopoli, Elija Muzic in Fabijan Muzic. Sicer pa v odboru deluje še veliko mladih vaščanov, večina odbornikov je stara manj kot 40 let. Sodelujejo tudi nekdanji člani društva, dolgoletni sodelavci, prijatelji in vsak prispeva kamenček v mozaik po svojih močeh. In vsak je zelo pomemben,« še pove Corsi in sklene, da v Števerjanu zelo radi plešejo, pojejo, še posebno pa v njihovi vasi vedno glasno odmeva narodnozabavna glasba.

Najboljši debitant je bil lani ansambel Zaplet, na fotografiji s predsednico mladinskega krožka Vido Boškin. FOTO: Arhiv Skpd