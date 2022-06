V sredo vrnitev glasbenega sladkorčka v Stožice

Danes nas bo ponovno obiskal italijanski blues zvezdnik Adelmo Fornaciari, ki je vsem najbolje poznan pod imenom Zucchero. Vzdevek mu je že v osnovni šoli dodelila učiteljica, kmalu pa bo sladkorček zaznamoval že pol stoletja glasbenega udejstvovanja.

Vrhunski ustvarjalec je vse kaj drugega kot klasični italijanski žrebec, kot se je pred leti izrazil sam. Ponaša se z izjemnim občutkom, veličastno odrsko prezenco in potrebnimi izkušnjami, da zna navdušiti s svojo strastno in s čustvi nabito glasbo. Zato ne preseneča, da je pred kratkim v italijanski Veroni nastopil pred 150.000 ljudmi, zdaj pa bo v okviru turneje World Wild Tour vnovič zavzel ljubljanske Stožice.

Zucchero je poleg Erosa Ramazzottija in Jovanottija eden redkih italijanskih glasbenikov, ki so širše mednarodno prepoznavni. Za njegov preboj je poskrbela pesem Senza una donna (Without a Woman), ki jo je leta 1991 posnel s Paulom Youngom. Na koncertu bomo lahko slišali njegove številne uspešnice, med katerimi so pesmi Baila (Sexy Thing), Diamante, Diavolo in Me, Il Volo, Occhi in druge.

Novembra lani je izdal prvi album priredb v svoji karieri in ga poimenoval Discover. Gre za album ikoničnih pesmi iz italijanske in mednarodne glasbene zapuščine, seveda v neponovljivem slogu, saj je črpal iz italijanske melodične tradicije in najglobljih afroameriških korenin.