V spomin Tošetu Proeskemu

Številni oboževalci v prometni nesreči umrlega Tošeta Proeskega bodo zagotovo veseli dogodka 4. marca, ko bo v Cvetličarni potekal večer njegove glasbe, srca pa bo z njegovimi večnimi skladbami razgrel Megamix band. Bogato kariero makedonskega glasbenika so zaznamovali albumi Sinot božji, Ako me pogledneš vo oči, Den za nas, Po tebe, Igri bez granici, leta 2009 pa je izšel še album The hardest thing.

Na zadnjo produkcijo albuma z naslovom Još uvjek sanjam da smo zajedno v letu 2010 so se podpisali in odpeli številne pesmi Tošetovi prijatelji iz sveta glasbe, ki ga še danes neizmerno pogrešajo. Tokrat nam bo spomine na izvrstnega glasbenika obudila omenjena skupina, ki že vrsto let deluje na območju nekdanje skupne države.

Njeni člani prihajajo iz Makedonije, Hrvaške in Srbije. So večkratni udeleženci različnih glasbenih festivalov, kot sta denimo Sunčane skale v Herceg Novem in festival v Novem Pazarju, kjer so osvojili prvo nagrado za skladbo Kroz tvoje oči, poleg tega so nastopili na številnih radijskih festivalih. So večkratni udeleženci razvedrilnih televizijskih oddaj, kot so Bravo Show, Žikina Šarenica ter novoletnih programov različnih nacionalnih televizij na območju Balkana.