V šopku štirih fantov predstavila Najin svet

V oddaji V petek zvečer smo videli in slišali tudi Darjo Gajšek, ki uspešno nadaljuje svojo glasbeno kariero, obenem pa se že pripravlja, da bo prevzela vodenje narodno-zabavne oddaje Zimski pozdrav, ki bo na sporedu januarja prihodnje leto.

V goste pa sta jo Melani Mekicar in njen nekdanji sovoditelj Blaž Švab povabila, da je skupaj s Kvartetom Pušeljc premierno predstavila slovensko verzijo hrvaške pesmi z originalnim naslovom Nevestica istarska, s katero je Darja na letošnjem Festivalu Melodije Istre in Kvarnera v Crikvenici osvojila drugo nagrado občinstva in nagrado za najboljšo debitantko.

Za nastop v oddaji V petek zvečer je izbrala črno obleko.

»Odzivi na mojo novo pesem so res fantastični in hvaležna sem vsem, ki mi izražajo podporo in me bodrijo. Za to pesmijo je res dolga pot, a zdaj zveni tudi v slovenščini. Nastala je pred dobrim letom in od takrat mi je ves čas dajala vero in upanje, da je ta svet lahko tudi lep in poln iskrenih ljudi,« je po nastopu v oddaji dejala Gajškova. Avtor melodije pesmi, ki ima v slovenščini naslov Najin svet, je, besedilo je Gajškova napisala skupaj z, za aranžma pa je poskrbel. Darja pa je pesem premierno zapela v družbi štirih simpatičnih mladeničevin, ki so mojstri štiriglasnega petja ob kitari, poimenovali pa so se Kvartet Pušeljc. In zveneli so zares odlično.

Te dni je zaposlena s pripravami na izid svojega drugega albuma, na katerem bodo zagotovo našle mesto tudi pesem Najin svet in številne druge skladbe, ki so poslušalcem že poznane in jim vedno znova ogrejejo srce.