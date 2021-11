V Smrtonosnem orožju bo igral in ga režiral

Že na začetku tega tisočletja se je začelo šepetati o še petem nadaljevanju iz akcijske franšize Smrtonosno orožje, po več nevšečnostih in ovirah pa je lani beseda naposled meso postala. Richard Donner, ki je vihtel režijsko taktirko nad prvimi štirimi filmi, je namreč potrdil, da ima v delu še peto nadaljevanje, ki bo tudi njegov poslednji film, glavna junaka, detektiva Martina Riggsa in Rogerja Murtaugha pa da bosta znova zaigrala Mel Gibson in Danny Glover.

Pokojni Richard Donner je želel, da film namesto njega dokonča Mel Gibson. FOTO: Apega/wenn

A te načrte, ki so jih zagotovo pozdravili vsi oboževalci kultne akcije s primesmi komedije, je ustavila Donnerjeva smrt letošnje poletje. Usoda filma je obvisela v zraku, a očitno je filmar poskrbel, da z njim niso pokopali tudi načrtov za Smrtonosno orožje 5. Za vsak primer, saj nikoli ne veš, kdaj bo napočil tvoj zadnji dan, je že pred časom z Gibsonom sklenil pakt, da bo, če se zgodi najhujše, projekt do konca izpeljal prav igralec.

»Richard je pisal scenarij in z njim že močno napredoval, ko mi je rekel, da moram, če ga prej ujame smrt, film končati jaz,« je zdaj razkril Gibson, čigar prva reakcija je sicer bila, naj vendar ne govori traparij. »Toda ... umrl je. Na njegovo prošnjo se tedaj nisem odzval, a je o teh načrtih 'za vsak primer' povedal tudi ženi, studiu in producentom. Zatorej bom film režiral jaz.«

Smrtonosno orožje je zaživelo tudi v formatu televizijske serije.

Gibson bo spoštoval poslednjo željo pokojnega filmarja, ki se je podpisal pod kar šest filmov, v katerih je igral. A čeprav hollywoodski zvezdnik ni potrdil, da bo ob režiji prevzel še vlogo glavnega junaka, naj bi vendar prav Mela spet gledali v vlogi neobrzdanega, nekoliko nevrotičnega policista s samomorilskimi težnjami, ki so mu pravila španska vas. »Oboževalci filma bodo gotovo navdušeni, da ga bodo spet videli kot Riggsa – vsekakor bo starejši, a ne nujno tudi bolj moder. Upamo pa, da se bo tudi Glover vrnil k svojemu staremu liku Murtaugha,« izdajajo viri iz hollywoodskih krogov.

200 milijonov evrov povprečno je v kinoblagajne prinesel vsak film.

Kamere petega filma iz franšize naj bi stekle enkrat prihodnje leto. Sicer pa je zabavna detektivska dvojica Riggs in Murtaugh, ki sta sicer kot dan in noč, prvič navdušila leta 1987 in že takrat požela kritiško hvalo. Dve leti pozneje, ko se je glavnima zvezdnikoma pridružil Joe Pesci, je sledilo nadaljevanje, s tretjim iz leta 1992 pa je v kinodvorane priteklo največ zelencev. Smrtonosno orožje 4 je v kina prišlo leta 1998, oboževalci nenavadnega dua pa so na svoj račun prišli še z istoimensko serijo, ki se je na malih zaslonih vrtela med letoma 2016 in 2019, a z igralcema Damonom Wayansom in Claynom Crawfordom v vlogah glavnih junakov.