V Sloveniji prvi večdnevni festival elektronske glasbe

Smile bo letos edini večdnevni elektronski festival v Sloveniji in regiji.

Najvarnejši glasbeni spektakel tega poletja!

Ljubljansko letno telovadišče Ilirija bo od četrtka, 27., do nedelje, 30. avgusta, gostilo edinstveno vrhunsko glasbeno doživetje z didžeji, ki nastopajo na vodilnih svetovnih festivalih, ob pogojih, ki bodo zagotovili maksimalno varnost vseh prisotnih. Organizatorji so protokol prihodov, zadrževanja na prizoriščih in odhodov z njih uskladili z NIJZ v želji, da letos v Sloveniji doživimo vsaj en večdnevni dogodek s plesno elektronsko glasbo na najvišji ravni, zasnova pa bi se lahko uveljavila tudi kot vzorec za izvedbo drugih javnih prireditev v času korone tako pri nas kot v širši regiji.»Zaradi zagotavljanja varnosti smo z NIJZ uskladili načrt izvedbe, ki zajema več ukrepov. Vse vstopnice so personalizirane s kontakti, ki omogočajo hitro sledljivost, in za vsakogar bomo vedeli, kje se bo med dogodkom zadrževal. Vsak večer bo lahko na prizorišču le 440 obiskovalcev, razdeljeno bo na sektorje po 20 ljudi, bo pa zaradi omejitev tudi doživetje bolj butično, ekskluzivno, če želite VIP: vsi namreč prejmejo nahrbtnik z darili, prostor z mizo za ožjo družbo, vsak sektor bo imel lastnega natakarja, postrežba se bo izvajala v obliki 'bottle service', imeli bodo svoje toaletne prostore ter zelo veliko prostora za sedenje in gibanje. Na vhodu bomo obiskovalcem izmerili temperaturo, ves čas bodo na voljo razkužila, poskrbljeno bo za maksimalno varnost udeležencev ob prihodu na prizorišče in med potekom dogodka,« so povedali organizatorji Smile Ljubljana, ki upajo, da bodo lahko že naslednji dogodek izvedli bolj sproščeno, želijo pa tisočim podpornikom tudi v teh posebnih časih ponuditi čim boljše doživetje in uživanje v nastopih glasbenih zvezd z najbolj vročih svetovnih festivalskih prizorišč.Programski nosilec bo nizozemski prvokategornik, ki je že debelo desetletje serijski ustvarjalec radijskih in festivalskih hitov, mojster house glasbe in EDM ritmov, sodelavec globalnih zvezd, kot so, Coldplay, The Chainsmokers in. Asistirala mu bo še ena ljubljenka podalpskih žurerjev, energična Rusinja, ki je med mundialom razvnela navijače v Moskvi in Sočiju, prej in potem pa plesišča od Ibize do Azije. Premierno se bo slovenski publiki predstavil, producent in eden najhitreje vzpenjajočih se mladih didžejev. Za varovanca dueta W&W skrbi agencija, podpirajo pa ga tudi mojstri, kot soin drugi. Ob naštetih bodo nastopili tudi domači in regionalni rezidenti, kot soin