V skupini KiNG FOO je počilo

Nesoglasja so hočeš nočeš del vsakega skupinskega projekta, in da na svoji skupni poti ne najdejo več skupnega jezika, so oznanili tudi člani skupine KiNG FOO, ki je bila ustanovljena leta 2013. Kitarist Peter Hudnik je namreč kar na facebooku sporočil, da zapušča skupino, ker ima dovolj. »Po vseh desetih letih takšnih in drugačnih manipulacij, parčkanja v skupini, iskanja krivca izključno v meni za vsako najmanjšo malenkost, ker mi seveda nihče ni mogel reči, naj zapustim skupino, saj sem bil prevečkrat iskren in povedal resnico. Ko te tako snobovsko, prefinjeno, politično seveda, zje*ejo na takšen način, da popi*diš stotisočkrat, in ves čas neko govorjenje, kako ne pokažem nobene hvaležnosti ... Na koncu sem imel v lastnem bendu občutek, da sem najeti kitarist, ki igra izključno glasbo Roka Goloba,« je brez dlake na jeziku dejal Hudnik. Dodal je, da njegove ideje nikoli niso bile upoštevane. »Skupina pod Golobovo taktirko. Nikoli si nisem želel tega, saj sem imel za lastno skupino drugačno vizijo, kakšna naj bi bila videti. Ja, naiven sem bil in verjel prevečkrat. Lahko pa razkrijem, da prihaja nova skupina, imena ne bom razkrival, lahko pa povem, da je album z dvanajstimi komadi posnet. Je avtorski, glasba pa je točno takšna, kot sem si jo želel,« je še dodal Hudnik in se svojim podpornikom kljub vsemu zahvalil, da so ga zvesto spremljali na njegovi poti, ko je bil še član skupine. »KiNG FOO, je*i se!« je zaključil svojo precej ostro objavo Hudnik, na njegove besede pa so se že odzvali preostali člani skupine. »Kot verjetno mnogi že veste, smo se razšli s kitaristom Petrom. Na njegovi nadaljnji poti mu želimo vse najboljše. V skupini so nam poleg predanosti v glasbi zelo pomembni tudi vzajemno spoštovanje, glasbena širina in samokritičnost. Na srečo smo v KiNG FOO precej iznajdljivi in aktivni ljudje, vajenih vseh možnih situacij, tako da naš urnik za 2022 ostaja nespremenjen, kmalu pa vam predstavimo tudi novo okrepitev na kitari. Mogoče kar z novo pesmijo in videospotom. Noben razhod ni lep, lahko pa je profesionalen. Moramo priznati, da nas Petrova izstopna izjava ni niti malo presenetila. To je realni nivo komunikacije že vse od začetkov banda, le da tokrat javen. In v tem grmu tiči kar precej zajcev. Vseeno smo vztrajali skoraj desetletje in ni nam žal. Glave se bodo ohladile, težki trenutki bodo pozabljeni, ostale pa bodo zgolj dobre stvari. Ampak najboljše vseeno še prihaja, KiNG FOO do Tokia,« v skupini ostajajo optimistični.