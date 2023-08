V Sarajevu štirje slovenski filmi in dve seriji

Začelo se je odštevanje do 11. avgusta, ko bodo v Sarajevu razvili veliko platno letnega kina, srce mednarodnega filmskega festivala, ki ga vse bolj nestrpno pričakujejo tudi naši ustvarjalci. Na festivalu, ki je verjetno največji v regiji, se bodo za nagrade srce Sarajeva namreč potegovali tudi štirje slovenski filmi in dve seriji.

Žirija si je letos ogledala kar 935 filmov, od tega 200 celovečercev, 235 dokumentarcev in 500 kratkih filmov, da je izluščila jagodni nabor 49 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah – igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. Avtorji in izdelki, ki se bodo potegovali za prestižna odličja, prihajajo iz 20 evropskih držav. Slovenija se bo v sekciji dokumentarnega filma predstavila s filmi Telo Petre Seliškar, Stekleničarji Nemanje Vojinovića in Objem Miroslava Mandića, ki bodo tu doživeli svetovno premiero. Premierno bo prikazana tudi stvaritev Barbare Zemljič Kako sem se naučila obešati perilo, ki bo poskušala s konkurenco pomesti v sekciji kratkega filma.

Odštevanje do sarajevskega festivala se je začelo. FOTO: Sff.ba

Na festivalu bodo prikazali 22 svetovnih, dve mednarodni, 22 regionalnih in tri bosanske premiere.

Z oskarjem nagrajeni

Letošnja 29. izdaja sarajevskega festivala bo že tretje zaporedno leto postregla tudi še s precej novo tekmovalno kategorijo serij, za ustanovitev katere so se odločili z namenom promocije in prepoznavnosti najboljših regionalnih televizijskih serij, s čimer bi spodbujali njihovo širitev v mednarodno okolje. Strokovna žirija, ki jo je sestavljalo več kot 450 filmskih profesionalcev iz regije, je kot najodličnejše prepoznala 19 serij. Med njimi sta slovenska Inhumanum z dvema nominacijama in Trigrad v režiji Sonje Prosenc, ki stopa v boj za nagrade s kar sedmimi nominacijami, tudi s štirimi igralskimi! Obe sta nominirani tudi v najprestižnejši kategoriji, za najboljšo dramsko serijo.

Na festival se po 15 letih vrača z oskarjem nagrajeni ameriški scenarist, režiser in producent Charlie Kaufman, ki je 2008. tu predstavil svoj režijski prvenec Prispodoba. Zdaj mu bodo podelili častno srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski umetnosti. »Veselimo se, da bomo po 15 letih na Sarajevskem filmskem festivalu znova gostili enega najpomembnejših svetovnih scenaristov in režiserjev ter ga počastili za njegovo delo in predanost filmski umetnosti. Charlie Kaufman je izjemen filmski ustvarjalec, njegovi filmi nas, čeprav so polni jedkega humorja, spodbujajo k razmisleku o eksistencialnih globinah človeške izkušnje,« je dejal direktor festivala Jovan Marjanović. V programu Open Air bodo prikazali film Prilagajanje, ki je Kaufmanu prinesel nominacijo za oskarja.