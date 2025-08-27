V Rušah rekordni obiski (FOTO)

Tradicionalni festival, ki poteka v naravnem kamnitem amfiteatru, objetem s krošnjami visokih smrek, velja na tem koncu Slovenije za enega najstarejših in največjih. Mestece, ki je sicer najbolj znano po nekdanji Tovarni dušika ter po kulturniku Janku Glazerju, je lahko na svoj pristni festival še kako ponosno, saj avgusta v gozd pod Pohorje privabi številne navdušence, ki Ruš verjetno ne bi izbrali za prvo opcijo.

Znameniti potomec Pohorskega bataljona Alfonz Šarh z družino

Lucija Smolnik, direktorica ŠPR, Urška Repolusk, županja Ruš, ter Tadej Gosak, direktor Marles hiš, z ženo Petro

»Letošnji program smo gradili na slovenskih izvajalcih, kar je bilo na prvi pogled precej tvegano, pod črto pa se je tako nam kot slovenski glasbi še kako obrestovalo,« je poudarila Lucija Smolnik, direktorica ŠPR. Ruše z Letnim odrom za teden dni vključijo vse mesto, program pa je namenjen tako starim kot mladim. »Zavedamo se, da vsi vidijo le glavno dogajanje v kamnitem avditoriju. Mamljivi so bili Laibach, ki so tukaj nastopili prvič in neverjetno navdušili. Mi2 so kljub dežnim kapljam pokazali, da rockerska publika ostaja rockerska. Fenomenalni Perpetuum Jazzile pa so bili smetana na torti,« poudarja Smolnikova, ki z ekipo zanesenjakov že stremi proti soboti, kjer je že vse nared za družinski dan športa in pozdrav jeseni.