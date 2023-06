V Prlekijo prihodnji teden prihaja režiser Predatorja in Umri pokončno

Prihodnji teden bo v Ormožu in Ljutomeru potekal Grossmannov festival fantastičnega filma, ki letos v ospredje postavlja akcijski film in enega najbolj znanih ustvarjalcev tega žanra, ameriškega režiserja Joha McTiernana. Legendarni filmar, ki je svetovno slavo dosegel konec 80. let s filmom Predator, sledile pa so mu še druge uspešnice, denimo Umri pokončno, Umri pokončno brez oklevanja in Lov na Rdeči oktober, je častni gost letošnjega festivala in prejemnik častnega hudega mačka. Poklonili se mu bodo še z razkritjem njegove plošče na prleškem pločniku slavnih, ki je zaživel lani in bo tako kmalu imel imena 12 znanih filmarjev.

6 vinarjev bo tekmovalo za hudega mačka.

Na festivalu med 19. in 24. junijem se bo šest celovečercev potegovalo za hudega mačka. Eden izmed vrhuncev bo nedvomno retrospektiva McTiernanovih filmov, ki poleg že omenjenih zajema še filma Zadnja velika pustolovščina in 13. bojevnik. Režiser, ki je prenovil žanr akcijskega filma, bo prisoten na vseh projekcijah, več o svojih izkušnjah pa bo povedal na pogovoru z Marcelom Štefančičem. McTiernan bo tudi del spremljevalnega programa, saj bo sodeloval na strokovni predstavitvi svojega dela, hkrati pa bo predsedoval žiriji. Skupaj s Cristophom Huberjem, kuratorjem v Avstrijskem filmskem muzeju, in slovenskim striparjem Zoranom Smiljanićem bo izbiral med ameriškim filmom Stanovanje smrti, mehiško grozljivko Zlobno oko, luksemburškim filmom Volčja družina, belgijsko grozljivko Megaloman, hrvaškim trilerjem Stric in špansko-francosko koprodukcijo Irati.

Častni gost in prejemnik častnega hudega mačka je letos ameriški režiser John McTiernan. FOTO: Franck Leguet/startraksphoto.com

Medtem se bodo kratkometražci potegovali za nagrado Slakov hudi maček za najboljši kratki film in za nagrado melies d'argent za najboljši evropski fantastični kratki film. V prvem tekmovalnem sklopu je šest filmov, v drugem pa 16, vključno s slovenskim Legenda o Zlatorogu. Svoje mesto na festivalu ohranjajo tudi glasbeni dokumentarci; letos jih je v igri za nagrado hrupni maček pet.

Festival bo po tradiciji prva dva dneva gostoval v Ormožu, nato pa se bo preselil na matično prizorišče, v Ljutomer. Pripravljajo bogat spremljevalni program, od predavanj in subkulturne tržnice do tradicionalne povorke zombijev, ki bo sklenila dogajanje. Potekal bo tudi vinski program, za naziv vinskega šampiona hudi maček se bo potegovalo šest vinarjev.

Festival bo tudi letos sklenila povorka zombijev. FOTO: Jure Eržen