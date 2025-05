V poletje z gospodarjem neba, kraljico in taščo

Motoriste najpogosteje povezujemo z rockovskimi ritmi. Zato ne preseneča, da je med motorističnimi klubi dodobra utrjena in znana celjsko-savinjska rock zasedba Fajercajg, ki je pripravljena na novo motoristično sezono. Slednjo so nedavno odprli v Šmartnem ob Paki, kjer je bil eden prvih letošnjih motorističnih shodov.

Že junija potujejo v Medulin na Hrvaško, saj jih je doletela čast, da bodo igrali na odprtju tridnevnega mednarodnega motozbora HOG Rally, še pred koncem prihodnjega meseca pa jih bomo lahko slišali na tradicionalnem festivalu Rock Griže. V začetku julija bodo ekskluzivno gostovali na mednarodnem motorističnem shodu v Srednji Bistrici pri Črenšovcih, konec avgusta pa bodo kot vsako leto zabavali udeležence in obiskovalce prireditve Rally Zelene doline pri žalski Fontani. V prestolnici hmelja bodo znova igrali tudi v začetku septembra, na tradicionalni Žalski noči. Vmes jih čaka še veliko drugih, manjših nastopov.

Pogosto nastopajo na motorističnih shodih ter poskrbijo za kakšno atrakcijo. FOTO: ARHIV SKUPINE

Te dni so fantje skupine Fajercajg zasedeni s promocijskimi aktivnostmi ter pripravami na snemanje videospotov za tri nove skladbe, ki so jih v začetku leta, pod producentsko taktirko Matica Mlakarja, posneli v studiu Urgenca na Šentilju. Prvo od teh, gre za balado z naslovom Moj gospodar je nebo, te dni že predstavljajo na radijskih postajah in je na dober odziv naletela zlasti na Primorskem.

Njen avtor, tudi basist skupine Janez Žolnir, je v njej strnil občutke, ki ga prevevajo kot jadralnega padalca. Podobnega dobrega odziva se nadejajo ob predstavitvi druge skladbe z naslovom Zbogom, tašča in tretje z naslovom Kraljica noči, ki je rockovsko najmočnejša in kot taka še posebej namenjena motorističnim shodom, na katerih pogosto nastopajo. Vodja skupine Grega Teršek še pove, da počasi nastaja zgoščenka, na katero bodo uvrstili še štiri skladbe, ki jih še nameravajo posneti v kratkem, a bodo nekoliko odstopale od značilnega zvoka skupine Fajercajg.