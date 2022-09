V petek vsi na dobrodelni koncert Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi (FOTO)

Jutri se bo v Ljubljanskih Križankah zgodil tradicionalni vseslovenski dobrodelni koncert Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi, ki ga organizira Društvo Viljem Julijan. Koncert bo nemoteno potekal v vsakem vremenu, saj je celoten avditorij Križank pokrit z novo streho, tako da bodo vsi obiskovalci koncerta pod streho.

Na dobrodelnem koncertu se bodo v podporo malim borcem, ki se soočajo s hudimi redkimi boleznimi, na velikem odru zvrstila legendarna glasbena imena, kot so Nuša Derenda, Vili Resnik, Zvita Feltna, Nina Badrić, SoulGreg Artist & BigLights Band, Prifarski muzikanti, Ansambel Spev, Darja Gajšek, Rebeka Dremelj, Marko Vozelj, Saša Lendero, Omar Naber, Miki Vlahovič, Bepop, Sabina Cvilak in Dejan Dogaja.

Dogodek pa je s častnim pokroviteljstvom podprla predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Vsa sredstva, zbrana s prodajo vstopnic, pa bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi.

Kako lahko prispevate donacijo za otroke z redkimi boleznimi: -Vstopnice za dogodek so na voljo na vseh Eventim prodajnih mestih in na spletni strani Eventim Si.

- s sporočilom SMS s ključno besedo VJ5 na 1919 (prispevate 5€)

- z nakazilom na TRR SI56 0400 1004 6908 898 (Društvo Viljem Julijan, ulica skladateljev Ipavcev 11, 3230 Šentjur, namen »Za male borce«)



»Dobrodelni koncert Viljem Julijan je veličasten in nepozaben dogodek v podporo vsem otrokom, ki imajo najtežja možna zdravstvena stanja, ki jih povzročajo redke bolezni. Koncert je zapuščina fantka Viljema Julijana, ki je preminil za smrtonosno redko boleznijo in je glas ljubezni, sočutja in srčnosti. Hkrati pa je glas upanja in podpore, ki jo mali borci in njihove družine tako zelo potrebujejo,« pravi dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, »mnogi obiskovalci koncerta zato pravijo, da je koncert Viljem Julijan najbolj čustven, ganljiv, srčen in čudovit dobrodelni koncert.«

Redke bolezni so žal pogosto zelo hude bolezni, ki večinoma prizadenejo otroke. So večinoma neozdravljive bolezni in pogosto smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Ker je teh bolezni, med katere spadajo genetske bolezni, otroški rak, prirojene srčne napake...itd., več tisoč, je tudi malih borcev zelo veliko. Bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Otroci z redkimi boleznimi in njihove družine namreč doživljajo skrajne človeške stiske, mnogo družin se zaradi bremena bolezni znajde v materialni stiski, starši pa otrokom pogosto ne morejo nudi vse potrebne nege, terapij, pripomočkov in skrbi, ki jo le-ti potrebujejo.