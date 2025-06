V pesmi in naravi – Andreja Grosek s citrami od hotela do poročnih obredov

Andreja Grosek je glasbenica, doma iz Šmarja pri Jelšah, ki ljubi življenje. »Z glasbo se ukvarjam od ranega otroštva. Bila sem članica dveh znanih ženskih ansamblov, Iskric in Frajerk, zdaj pa skladam in pišem tudi lastno glasbo in jo javno predstavljam,« pove Andreja, citrarka, mamica treh otrok, ki je zaposlena kot vzgojiteljica v vrtcu. »Zadnja leta najraje zaigram in zapojem kar sama sebi in ljudem, ki si to zaželijo.« Nedavno je izdala svojo prvo samostojno skladbo z naslovom Kako me imeti rad. »Gre za osebno izpovedno pesem, v kateri preprosto prepevam o tem, kako me imeti rad, kaj je...