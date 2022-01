V Novem mestu je živel družinske sanje

V soboto je ljubitelje dobrega rocka in vse oboževalce ter oboževalke skupine Parni valjak kot strela z jasnega zadela novica, da je v 67. letu umrl priljubljeni frontman Aki Rahimovski. Vzrok smrti še ni uradno znan, a hrvaški mediji poročajo, da je imel Aki, ki je pred štirimi leti preživel možgansko kap, zdravstvene težave, že dlje mu je namreč nagajalo srce. Leta 1975 je v Zagrebu spoznal kitarista in skladatelja Huseina Hasanefendića - Husa in Jurico Pađena. V sodelovanju z menedžerjem Vladimirjem Mihaljekom so ustanovili prvo zasedbo Parnega valjka. FOTO: URADNA FB STRAN PARNI VALJAK Mi...