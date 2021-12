V Matrici skočil iz 46. nadstropja

Čakanja je že skoraj konec. Po 18-letnem predahu, ko so ljubitelji znanstvene fantastike drli v kina, da si ogledajo sprva nadaljevanje in v tistem istem letu 2003 še tretji film iz mega uspešne filmske franšize Matrica, sredi prihodnjega tedna vendar prihaja še njeno četrto dejanje. In to ne bo prav nič manj napeto in nabito z akcijo kot predhodna trilogija, vsaj če sodimo po vratolomnih vragolijah, ki jih je zavoljo umetnosti v vlogi svojega filmskega alter ega Nea izvajal Keanu Reeves. »Najbolj nora stvar, ki sem jo moral storiti, je bil skok s stavbe. Ugibam, a mislim, da je imela okoli 46 nadstropij.«

Obhajala ga je groza

Nevarnih prizorov ne prepušča kaskaderjem, če je le mogoče, se jih loti kar sam. Tega zvezdnik ni več kot dokazal le kot Neo, temveč tudi kot plačani morilec John Wick, saj oba filma odlikujejo (tudi) popolne koreografije spopadov, še najbolj podobne nasilnemu baletu, pogosto začinjene z akcijskimi norostmi, za katere se zdi, da so izzivanje smrti. Prav to oznako pa bi Keanu zlahka prilepil večdesetmetrskemu skoku v globino, v katero se je s stavbe pognal s soigralko Carrie-Anne Moss, vnovič v tesnem kostimu Trinity.

Ko sta se pognala v globino, ni bilo prostora za razmišljanje o strahu. FOTO: Youtube

»Prijela sva se za roke in skočila,« je povedal, dejstvo, da sta bila pripeta na (na filmu nevidne) žice, pa jima je bilo v zgolj manjšo uteho. Kajti čeprav je igralec dejal, da občutkov, ki so ga ob vratolomnem skoku prevevali, ne more niti opisati, »bilo je noro, izjemno!«, z delčkom sebe še vedno ne more verjeti, da je to storil. Sploh če pomislimo, da mu skok z elastiko (bungee-jumping) nikoli ni padel niti na kraj pameti, saj ga je tega preveč strah.

Lahko bi se zatekli k varnejši uporabi posebnih učinkov, računalniške tehnologije in navidezne resničnosti. »Toda govorimo o Matrici in (režiserki) Lani Wachowski, ki želi, da ni vse le videti resnično, temveč tudi v resnici je.« V tem stremljenju k popolnosti pa sta morala biti idealna ne le izvedba skoka, temveč tudi svetloba, zato sta se Keanu in Carrie-Anne s stavbe pognala kar dvajsetkrat, morda enkrat manj. Za en sam prizor!

Matrix Resurrections prihaja 22. decembra, vrteli pa jo bodo sočasno v kinih in na platformi pretočnih vsebin HBO Max.

Ob prebiranju scenarija ga je bilo drznega skoka groza. »Na to se mentalno pripraviš, se o tem ogromno pogovarjaš. Ko sem prvič prišel na rob stavbe, mi je srce sicer nekoliko močneje bilo, a razmišljati o tem, ali me je strah, tega tedaj preprosto nisem mogel. To preprosto narediš. Vseeno, ali se s strahom prej spopadeš ali ga preprosto zatreš.«