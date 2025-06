V Makedoniji Slovenci presenetili z ljudsko

V sklopu Dnevov slovenske kulture v Severni Makedoniji, ki jih organizirata Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju in Mestna občina Skopje, je nastopila etno skupina Dupljak, ki se je izkazala za izvrstnega glasbenega ambasadorja. V srčiki makedonske prestolnice so predstavili bogato zakladnico slovenskih ljudskih pesmi, ki so bile sprejete z velikim zanimanjem in toplino. »Vrhunec večera je bil trenutek, ko smo zaigrali makedonsko ljudsko pesem Jovano, Jovanke. Občinstvo je ob znanih taktih kar obstalo, za nekaj trenutkov je zavladala tišina, spoštovanje in ganjenost sta prevevala vsak kotiček prizorišča,« pove vodja skupine Dupljak Marjan Lisac. Z interpretacijo, ki je bila iskrena in prežeta z globokim razumevanjem melodije in čustvenega naboja pesmi, so izkazali spoštovanje do makedonske glasbene dediščine, kar je občinstvo sprejelo z navdušenjem. Pred koncertom je skupino Dupljak na obisku na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju pozdravil veleposlanik Gregor Presker, ki je izrazil navdušenje nad dejstvom, da se kultura v obliki žive glasbe tako uspešno prenaša čez meje in gradi mostove med narodoma. Obenem je poudaril pomen kulturne izmenjave med državama ter izrazil veselje, da slovenska glasba odmeva tudi v Severni Makedoniji.

Med nastopom v Skopju

Organizacijsko podporo in gostoljubje je ponudil Vladimir Mande Mandičevski, menedžer iz agencije Bagi Communications, ki je v sodelovanju z ambasado in mestom Skopje omogočil celotno izvedbo dogodka. Njegovo prizadevanje za povezovanje slovenskih umetnikov z makedonskim kulturnim prostorom je bilo večkrat izpostavljeno kot zgled uspešnega mednarodnega sodelovanja. Dupljaki so v Skopju pustili močan pečat. Ne le kot glasbena skupina, temveč tudi kot nosilci kulture, dialoga in prijateljstva. Njihov nastop je bil več kot koncert, bil je poklon skupnim koreninam, spoštovanje do raznolikosti in dokaz, da lahko glasba preseže meje jezika in geografije. »Domov smo se vrnili polni novih vtisov in spoznanj, z občutkom, da smo igrali za prijatelje, ki jih prej še nismo poznali. Dogodek je bil izvrstno organiziran in je dokaz, da glasba res ne pozna meja,« je ob vrnitvi misli strnil Lisac. Skupino čaka še kar veliko koncertov, na katerih bodo predstavljali slovensko etno glasbo, in to tako doma kot v tujini. 8. novembra pa bodo ob 25-letnici v Športni dvorani Kočevje pripravili koncert s skupino Dupljak kot gostjo na martinovo.