V lovu na legendarno kitaro: v le 24 urah dobili več sto namigov javnosti

Preden je svet leta 1963 obnorela beatlomanija, si četverica, ki je začela igrati po klubih v domačem Liverpoolu in Hamburgu, še ni mogla privoščiti najboljših in najdražjih inštrumentov. Kitara nemškega proizvajalca Höfner za tedanjih 30 britanskih funtov, ki jo je Paul McCartney leta 1961 izvohal v neki hamburški prodajalni glasbil, je bila skoraj največ, kar si je glasbenik tedaj lahko kupil.

Kdor kaj ve o izginuli Höfnerjevi bas kitari, naj se oglasi, pozivajo vodje projekta. FOTO: Press

A čeprav je pozneje verjetno brenkal na precej dražje, mu je prav ta z začetka njegove glasbene poti najljubša. »Na Höfnerjeve kitare igram vse od začetka. Imam tri njegove kitare, a ta najstarejša mi je bila najljubša,« je dejal zvezdnik o asimetrični kitari za levičarje, ki po obliki spominja na violino. A prav te, ki mu je najbolj pri srcu, nima že več kot pol stoletja. Leta 1969 je namreč izginila neznano kam. Obstaja več teorij, kaj se je z njo zgodilo, McCartney pa poskuša s pomočjo proizvajalca zdaj priti do dna skrivnosti njenega izginotja.

Asimetrična Höfnerjeva bas kitara ni le kitara. Je pomemben del glasbene zgodovine. Nanjo je McCartney igral med letoma 1961 in 1963 ter je iz nje izvabljal zvoke hitov, kot so Love Me Do, She Loves You in Twist and Shout. »Nanjo je igral v Hamburgu, v klubu The Cavern Clum, na Abbey Roadu. Ali ni že to dovolj, da si jo želi nazaj?« se na glas sprašuje Nick Wass, ki je dvanajst let kot menedžer in oblikovalec kitar delal za Höfnerja ter je na McCartneyjevo pobudo zagnal projekt vsesplošnega lova na izginulo kitaro. »Ko sem govoril s Paulom, mi je ta mimogrede navrgel, ali mu ne bi pomagal poiskati njegove Höfnerjeve kitare. Bil bi resnično vesel, že vzhičen, če bi jo dobil nazaj.«

V 60. letih ni bilo večjih od Beatlesov. FOTO: Wikipedia

Gre za cel projekt

Iskalne akcije The Lost Bass Project (Projekt izgubljene bas kitare) se je Wass lotil ob pomoči televizijskega producenta in novinarja Scotta Jonesa, ki je izginulo kitaro poskušal že pred časom izslediti za televiziji BBC in Channel 4. A čeprav so slovito glasbilo poskušali najti že pred nekaj leti, pri tem so se prebijali skozi govorice in izmišljene namige, ki so pripeljali kvečjemu do ponaredkov, še vedno tavajo v temi, kam je izginila Paulova kitara. »Nihče ne ve, kaj se je z njo v resnici zgodilo, to še vedno ostaja skrivnost, a najverjetneje jo je nekdo ukradel,« meni Wass. »Toda nekdo mora vedeti, kaj se je zgodilo. Nekdo mora vedeti, kje je. Ko bi se le oglasila oseba, ki to ve!« Zato so v sklopu novozagnanega projekta pozvali javnost, naj z njimi deli informacije in namige, ki bi jim pomagali razrešiti eno največjih skrivnosti sodobne zgodovine rock'n'rolla.

Paul McCartney že od samega začetka igra na Höfnerjeve kitare, a najbolj pri srcu mu je njegova prva. FOTO: Profimedia

Komaj je beseda o ponovno obujenem iskanju slovite kitare prišla do javnosti, že so se na vodje projekta začeli obračati ljudje, ki se jim svita, kaj bi se z glasbilom lahko zgodilo. V roku le 24 ur se je oglasilo več sto ljudi! »Prečesali smo že več sto e-mailov, ki smo jih dobili v le enem dnevu. In iz te množice smo izluščili dve sporočili, ki bi nas znali usmeriti v pravo smer, saj sta v skladu z informacijami, ki jih že imamo,« se je oglasil Wass in dodal, da seveda niso živeli v utvari, da jih bodo ljudje v prvih minutah zasuli s stotinami pisem z verodostojnimi informacijami, »pričakujem pa, da bodo ljudje, ki tudi v resnici nekaj vedo, prej ali slej s temi informacijami prišli na površje«.

10 milijonov funtov bi bila vredna danes.

Izginula kitara

Katere pomenljive sledi zdaj preiskujejo, Wass in Jones sicer nista želela razkriti, a preiskujejo menda osebo, ki ima povezave tako z Veliko Britanijo kot z Ameriko. »To ime se je pojavilo na več koncih in od različnih virov. Takšne stvari pač opazimo.«

Izginula kitara, ki jo je McCartney kupil za pičlih 30 funtov, bi bila danes – zaradi svoje zgodovinske pomembnosti – vredna vsaj kakšnih 10 milijonov britanskih funtov. Nazadnje so jo videli leta 1969, ko je legendarni beatle nanjo brenkal na njihovem slovitem koncertu na strehi ene izmed londonskih zgradb. Po tem koncertu pa – puff! Izginila je kot kafra. »Ni povsem jasno, kam so jo po koncu igranja spravili in kdo vse je bil tam.« Pri tem pa je Jones še dodal, da jo ima danes morda celo nekdo, ki sploh ne ve, kaj v resnici ima. »Le spomnite se kitare Johna Lennona, gibsonke, s katero je napisal pesem I Want to Hold Your Hand. Leta 1963 je izginila po njihovem božičnem koncertu, a se je spet pojavila 51 let kasneje v Ameriki, ko jo je nekdo kupil za ubornih 175 ameriških dolarjev. Pozneje pa so jo na dražbi prodali za astronomska 2,4 milijona dolarjev!«