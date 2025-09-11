V Londonu ta konec tedna odpira vrata Bowiejev center

V muzeju Viktorije in Alberta v predelu Stratford na vzhodu Londona ta konec tedna odpira vrata Bowiejev center, v katerem bo domoval obsežni arhiv pokojnega angleškega glasbenika Davida Bowieja. Med eksponati bodo na ogled tudi njegovi zapiski iz doslej neznanega projekta The Spectator.

Ob Bowiejevi smrti leta 2016 je za njegovo poslovilno delo obveljal album Blackstar, na katerega sta vplivala glasbenikova bolezen in sprejemanje lastne smrtnosti. V zadnjih mesecih življenja se je lotil še enega projekta, ki ga je v zapiskih opisal kot muzikal s tematiko iz 18. stoletja. Obstoj muzikala vse do Bowiejeve smrti ni bil znan niti njegovim najbližjim sodelavcem, dokler niso leta 2016 v njegovi delovni sobi našli zapiskov. Skupaj s preostalim Bowiejevim arhivom so jih podarili londonskemu muzeju Viktorije in Alberta.

Ziggy Stardust je bil le eden od likov, ki jih je ustvaril v dolgoletni karieri. FOTO: arhiv založbe RCA

Center poseduje več kot 90.000 predmetov

Doslej neznani projekt The Spectator odraža Bowiejevo zanimanje za umetnost in satirično literaturo v Londonu v 18. stoletju, navdih pa je črpal tudi pri kriminalcih tistega časa, kot je zloglasni tat Jack Sheppard z vzdevkom Honest Jack. V centru bodo gostili tudi razstave, ki jih bodo pripravili gostujoči kustosi, kot je pionir diska in slavni producent Nile Rodgers, ki je sodeloval z Bowiejem pri njegovem albumu Let's Dance.

Center sicer poseduje več kot 90.000 predmetov, ki prikazujejo Bowiejevo kariero, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali zakladnico 414 kostumov in dodatkov, skoraj 150 glasbil, obsežne zapiske, dnevnike, besedila pesmi ipd. Kakor je povedala glavna kustosinja zbirke Madeleine Haddon, si v centru želijo, da bi se obiskovalci približali Bowieju in njegovemu ustvarjalnemu procesu bolj kot kdaj prej.

Od leta 1997 je bil srečno poročen z manekenko in igralko Iman. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

David Bowie je od vse od pesmi Space Oddity iz leta 1969 več kot štiri desetletja ustvarjal velike glasbene hite, kot so The Jean Genie in Heroes v 70. letih 20. stoletja do Let's Dance in Modern Love v 80. letih, ter novejših hitov, kot je melanholična pesem Where Are We Now? iz leta 2013. Številne njegove pesmi so zaznamovale določeno obdobje po vsem svetu in Bowieja utrdile kot legendo popularne glasbe.

Umrl je za rakom na jetrih dva dneva po izidu 25. studijskega albuma Blackstar, ki je izšel na njegov 69. rojstni dan.