NAVDIH ČRPAL PRI KRIMINALCIH

V Londonu ta konec tedna odpira vrata Bowiejev center

V londonskem muzeju Viktorije in Alberta bodo odprli Bowiejev center. V njem bodo gostili tudi razstave, ki jih bodo pripravili gostujoči kustosi.
Fotografija: Njegova glasba je zaznamovala več desetletij. FOTO: Roger Woolman/Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Odpri galerijo
Njegova glasba je zaznamovala več desetletij. FOTO: Roger Woolman/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

STA
11.09.2025 ob 05:20
STA
11.09.2025 ob 05:20

Poslušajte

Čas branja: 2:52 min.

V muzeju Viktorije in Alberta v predelu Stratford na vzhodu Londona ta konec tedna odpira vrata Bowiejev center, v katerem bo domoval obsežni arhiv pokojnega angleškega glasbenika Davida Bowieja. Med eksponati bodo na ogled tudi njegovi zapiski iz doslej neznanega projekta The Spectator.

Ob Bowiejevi smrti leta 2016 je za njegovo poslovilno delo obveljal album Blackstar, na katerega sta vplivala glasbenikova bolezen in sprejemanje lastne smrtnosti. V zadnjih mesecih življenja se je lotil še enega projekta, ki ga je v zapiskih opisal kot muzikal s tematiko iz 18. stoletja. Obstoj muzikala vse do Bowiejeve smrti ni bil znan niti njegovim najbližjim sodelavcem, dokler niso leta 2016 v njegovi delovni sobi našli zapiskov. Skupaj s preostalim Bowiejevim arhivom so jih podarili londonskemu muzeju Viktorije in Alberta.

Ziggy Stardust je bil le eden od likov, ki jih je ustvaril v dolgoletni karieri. FOTO: arhiv založbe RCA
Ziggy Stardust je bil le eden od likov, ki jih je ustvaril v dolgoletni karieri. FOTO: arhiv založbe RCA

V zadnjih mesecih življenja se je lotil projekta, ki ga je v zapiskih opisal kot muzikal s tematiko iz 18. stoletja.

Center poseduje več kot 90.000 predmetov

Doslej neznani projekt The Spectator odraža Bowiejevo zanimanje za umetnost in satirično literaturo v Londonu v 18. stoletju, navdih pa je črpal tudi pri kriminalcih tistega časa, kot je zloglasni tat Jack Sheppard z vzdevkom Honest Jack. V centru bodo gostili tudi razstave, ki jih bodo pripravili gostujoči kustosi, kot je pionir diska in slavni producent Nile Rodgers, ki je sodeloval z Bowiejem pri njegovem albumu Let's Dance.

Center sicer poseduje več kot 90.000 predmetov, ki prikazujejo Bowiejevo kariero, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali zakladnico 414 kostumov in dodatkov, skoraj 150 glasbil, obsežne zapiske, dnevnike, besedila pesmi ipd. Kakor je povedala glavna kustosinja zbirke Madeleine Haddon, si v centru želijo, da bi se obiskovalci približali Bowieju in njegovemu ustvarjalnemu procesu bolj kot kdaj prej.

Od leta 1997 je bil srečno poročen z manekenko in igralko Iman. FOTO: Lucas Jackson/Reuters
Od leta 1997 je bil srečno poročen z manekenko in igralko Iman. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

David Bowie je od vse od pesmi Space Oddity iz leta 1969 več kot štiri desetletja ustvarjal velike glasbene hite, kot so The Jean Genie in Heroes v 70. letih 20. stoletja do Let's Dance in Modern Love v 80. letih, ter novejših hitov, kot je melanholična pesem Where Are We Now? iz leta 2013. Številne njegove pesmi so zaznamovale določeno obdobje po vsem svetu in Bowieja utrdile kot legendo popularne glasbe.

Umrl je za rakom na jetrih dva dneva po izidu 25. studijskega albuma Blackstar, ki je izšel na njegov 69. rojstni dan.

90 tisoč predmetov ima Bowiejev center v Londonu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

David Bowie glasba razstava London muzej umetnost

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nočna srhljivka v Ljubljani, v hiši našli mrtvo 46-letnico: to nam je razkrila policija
Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika
Ste videli, kako je Dončić napičil sodnike? »Dobil sem tehnično napako, ker sem mu rekel 'alo«
Premium
Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.