V Logarski dolini je Črna mačka našla lovca (VIDEO)

Jani Čerček, Dušan Čerček, Deja Čerček, Jože Sadek in Urban Erker, člani skupine Črna mačka, so te dni svoje oboževalce razveselili z novo skladbo. Tokrat je to vesela polka z naslovom Lovec Jože. Avtor glasbe in besedila je Jani Čerček, aranžma je delo Damirja Tkavca, videospot pa je nastal pod režijsko taktirko Janija Pavca. Posneli so ga v prelepi Logarski dolini, natančneje, v planinskem domu Majerhold.

V hudomušni polki na zabaven način pripovedujejo, kakšni so naši lovci, v vlogo lovca Jožeta pa se je odlično vživel njihov član Jože Sadek, ki je tudi sam lovec in glasbene prijatelje večkrat povabi na lovske dobrote, ki jih odlično pripravi. »Mi pa ostajamo zvesti glasbi, saj v njej neizmerno uživamo, pa tudi nastopi se vrstijo. V studiu smo posneli še dve skladbi, ki prav tako čakata, da v bližnji prihodnosti dobita še videospot, tako da nam dela ne bo zmanjkalo,« pove Jani Čerček, ki smo ga lahko v minuli sezoni oddaje Japajade šov videli tudi v drugačni luči.

Tekmoval je za naj kmeta in se prebil v polfinale, za finale pa mu je zmanjkalo nekaj točk. Se bo pa zato pridružil ekipi oddaje na enodnevnem izletu po Sloveniji.