V Ljubljano spet prihaja sloviti kralj valčkov (FOTO)

Devet milijonov oboževalcev na facebooku, več kot 40 milijonov prodanih albumov in več kot pol milijona obiskovalcev koncertov vsako leto dokazujejo, da je zvezdniški violinist Andre Rieu tik ob boku številnim svetovnim pop in rock zvezdnikom.

Trenutno je na svetovni turneji, v sklopu nje pa znova prihaja tudi v Ljubljano – danes bo zavzel Stožice, razprodane do zadnjega kotička. Gneča bo tudi v zaodrju, saj velika ekipa, s katero umetnik potuje po svetu, šteje kar 100 članov, v njej pa so največji zasebni orkester na svetu, zbor in solisti ter tudi kuharji, zdravniki in trenerji fitnesa. Imajo štiri odre in štiri komplete inštrumentov.

Violinski virtuoz bo spet v naših krajih! FOTO: Marcel Van Hoorn, Andre Rieu management

Razkošni glasbeni spektakel, ki slovi po čudovitih in bogatih oblačilih, je tudi v Sloveniji že leta med najbolj priljubljenimi. Rieu se je z orkestrom pri nas prvič ustavil leta 2017, odtlej v Ljubljano prihaja redno. Ob tej priložnosti celo napoveduje koncert, ki bo v Stožicah novembra prihodnje leto! Violinski maestro, prepoznaven po pričeski, ki ji pravijo tudi Baltazarjeva, je tokrat slovensko občinstvo vabil tudi v glasbeni obliki, posebej za to priložnost so namreč zaigrali slovensko narodno En hribček bom kupil.

André Rieu vsako leto pripravi serijo koncertov v domačem Maastrichtu. FOTO: Marcel Van Hoorn, Andre Rieu management

100 članov ima njegova turnejska ekipa.

Božični čas je zanj najbolj čaroben. FOTO: Osebni arhiv

V Ljubljani prijatelji

»Čustva so zame najpomembnejša, na mojih koncertih so vsi dobrodošli. Svoja srca odpiramo občinstvu in občinstvo odpira srca nam. Vsak večer z orkestrom opazujemo ljudi, kako pojejo in plešejo, veseli so in brezskrbni. Skupaj preživljamo večere, ki jih zagotovo ne bomo nikoli pozabili. Presrečen sem, ko prejmem sporočila oboževalcev, ki pravijo, da so po dveh tednih še vedno polni vtisov s koncerta,« poudarja 74-letni Rieu.

Poleg številnih oboževalcev, ki napolnijo Stožice ob vsakem njegovem koncertu, ima maestro v Sloveniji tudi osebne prijatelje. Spoznali so se pred mnogo leti, in to po naključju. Rieujeva žena je imela v študentskih letih na fakulteti kolegico iz Ljubljane, spoprijateljili sta se in stike obdržali vse do danes.

Pred vrati je tudi božični koncert v njegovem domačem kraju Maastrichtu. Na Nizozemskem je tradicija, da 2. in 3. decembra proslavijo začetek božične sezone. Rieujev koncert, ki ga bodo prenašali v več kot 500 kinematografih, poteka v okrašeni božični palači na trgu Vrijthof, kjer letni čas oživi s snegom, dvema drsališčema, slikovitimi zimskimi prizori, romantično razsvetljavo, rdečo preprogo in nešteto lučkami. »Božič je zame čaroben čas. Sezona za delitev ljubezni in lepote glasbe ter ustvarjanje nepozabnih spominov, ki bodo trajali vse življenje,« pravi.