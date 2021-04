V Ljubljano prihaja John Malkovich

Za glasbo poskrbel Prokofjev

Hollywoodski težkokategornik se v zadnjih letih precej posveča tudi odrskim postavitvam. FOTO: Jure Eržen

Igralski kameleon

John Malkovich spada med največje igralce sodobnega časa, saj se kot kameleon z lahkoto prelevi v kogar koli. Svoj izjemni igralski dar je pokazal v filmih, kot so Cesarstvo sonca Stevena Spielberga, O miših in ljudeh Garyja Siniseja, Biti John Malkovich Spika Jonzeja, igral je v filmu bratov Coen Preberi in zažgi, bil odličen v Nevarnih razmerjih z Michelle Pfeiffer in Glenn Close. Filma Prostori v srcu in Na ognjeni črti sta mu prinesla oskarjevski nominaciji, z dramo Smrt trgovskega potnika pa je osvojil emmyja in bil nominiran za zlati globus. Nedavno pa smo ga gledali v seriji Novi papež.

Do Festivala Ljubljana nas ločijo še trije meseci, pa tudi sicer je izvedba pred množicami zaradi zdravstvene situacije še vprašljiva. Vseeno pa so organizatorji že razkrili delčke tega, kaj lahko pričakujemo od letošnje, že 69. izvedbe poletnega festivala, ki se bo odvijal med junijem in septembrom. Med tujimi zvenečimi imeni so že napovedani španski pevec, ruska sopranistka, ki bo nastopila z azerbajdžanskim tenoristom, ter argentinska pianistka. Tej glasbeni smetani pa se bo pridružil tudi ameriški igralec, sicer dvakratni oskarjevski nominiranec, ki se bo slovenskemu občinstvu predstavil z monodramo Pekel Johna Malkovicha, kar je zvezdnikov poklon renesančnemu pesniku, čigar 700. obletnico smrti letos zaznamujemo.Ni prvič, da je pot pripeljala Malkovicha v naše kraje. Prav tako v okviru Festivala Ljubljana se je pri nas mudil že leta 2017, ko se je predstavil z interpretacijo odlomkov iz romana Grobovi in junakiskupaj z ansamblom I Solisti Aquilani pod taktirko, violinistkoin pianistko. Zdaj, štiri leta pozneje, pa se bo v Ljubljani sprehodil skozi kroge (Dantejevega) Pekla, kjer se bo srečal z zgodovinskimi osebnostmi in njihovimi usodami, ki služijo kot metafore za igralčevo sporočilo današnjemu svetu.Med drugim se bo srečal s prešuštniki drugega kroga pekla. »Izpostavljena bo zgodba Paola Malateste in Francesce da Rimini, ki predstavlja kratek stik med umetnostjo in ljubeznijo, peklensko nevihto, ki preplavi razum. Podobno Odisej, ujet v ognjene zublje, predstavlja vrtinec znanja in neusahljivo željo po znanju. Deveti krog, kjer so v večnem ledu ujeti izdajalci domovine, ponuja možnost politične refleksije, vpogled v njeno dvoumnost in bratomorilsko naravo ambicije. Predstavljena bo tudi znana zgodba grofa Ugolina, ki jo je že Dante uporabil za metaforo političnih bojev med italijanskimi mestnimi državami ob koncu 13. stoletja,« so zapisali organizatorji. Tudi pri tem podvigu se bo hollywoodskemu zvezdniku pridružil komorni orkester I Solisti Aquilani, eden najuglednejših italijanskih komornih orkestrov z več kot polstoletno tradicijo. Kot solist ga bo spremljal redni gost Ljubljana Festivala, flavtist in umetniški vodja festivala Emilia Romagna. Njegova virtuoznost je bila vir navdiha številnim sodobnim skladateljem, ki so mu posvetili svoja dela. Glasbo za predstavo je ustvaril, vnuk slavnega skladatelja, ki se posveča reinterpretaciji klasične glasbe s primesmi sodobnih glasbenih slogov.Malkovichev Pekel bo na odru Festivala Ljubljana zaživel 7. junija. Sicer pa Dantejeva Božanska komedija opisuje potovanje skozi pekel, vice in nebesa, ki naj bi se začelo 25. marca, ob začetku velikonočnega tedna leta 1300. »Kot mozaik človeške narave je še danes aktualno delo, ki se ujema z značajem sodobnega človeka, prepletenega z vrednotami zahodne kulture. Zlasti čas pandemije je človeštvo ponovno prisilil, da se sooči s seboj in vprašanji o svobodni volji, posameznikovi vesti, sodobni družbi, politiki, lastnem in posmrtnem življenju,« so še zapisali na Festivalu Ljubljana.