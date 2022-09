V Ljubljani to soboto vseslovenski zbor oboževalcev skupine Backstreet Boys

Vsaka generacija (najstnic) ima najljubšo fantovsko skupino, v različnih anketah pa največkrat za najboljši boy band vseh časov izberejo Backstreet Boys s preloma tisočletja. Njihov uspeh je bil postopen: najprej so osvojili nemško govoreče dežele in Evropo, leta 1996 so nastopili tudi v oddaji Poglej in zadeni, z drugim albumom pa sta jih vzljubila še Amerika in svet. Letos mineva 25 let od preboja, ki se je zgodil ob drugem albumu Backstreet's Back, obletnico pa bomo proslavili tudi pri nas.

Ljubljanska Cvetličarna bo v soboto gostila vseslovenski zbor oboževalcev skupine in glasbe BSB, katerega vrhunec bo nastop skupine Backstreet's Back – najboljših svetovnih imitatorjev BSB, nad petjem katerih je navdušen tudi nemški producent originalne skupine, seveda pa bodo odplesali tudi originalne koreografije. Fantje že komaj čakajo na nastop in so pripravljeni tudi na druženje po njem. Prosijo le, da jih obiskovalke ob fotografiranju ne ščipajo v zadnjice, kar menda sicer rade počnejo.