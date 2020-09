V Ljubljani ga je spoznala

Tina Vinter je pevka Prisrčnikov, ki je v videospotu odigrala tudi glavno vlogo. FOTO: ARHIV PRISRČNIKOV

Snemali v Sodražici

Upamo, da bo ta poskočna skladbica popestrila vroče poletne dneve in večere in koga vzpodbudila, da večkrat objame svoje bližnje.

inso člani kvintetovske zasedbe, ki se je poimenovala Prisrčniki, prihajajo pa vse od Prlekije do Oplotnice. Ker so še mladi, so tudi polni energije, ki pa je zaradi korone to poletje ne morejo razdajati med poslušalce ob različnih priložnostih, kot bi si želeli. Vendar upajo, da bo tudi tega še veliko. So pa zato energijo usmerili v nastajanje novih skladb in ena od njih je luč sveta ugledala prav v teh dneh. Gre za polko, v kateri opisujejo, kako lepo je sprejemati pristne, človeške, prisrčne objeme.»Takih objemov vam Prisrčniki podarjamo to poletje zvrhan koš. Upamo, da vam bo poskočna skladbica popestrila vroče poletne dneve in večere in vas vzpodbudila, da večkrat objamete svoje bližnje. Lahko pa ob njej z nami tudi zaplešete. Ne nazadnje prav ta skladba nas Prisrčnike zelo dobro opisuje, saj smo še mladi, razigrani in polni energije. Zato smo prepričani, da si boste prav to polko velikokrat zaželeli na naših nastopih, ko se bodo spet lahko začeli,« pravijo fantje in dekle, ki so ponosni na avtorja svoje nove polke.To sta namreč priznana glasbenikain. Slednja je prispevala besedilo, prijetno melodijo in razigran aranžma pa je ustvaril Matjaž.»Besedilo je privlačno, zato smo prepričani, da vzbudi poslušalčevo pozornost in domišljijo,« pravijo mladi, ki so polko posneli v studiu producentav Sodražici, ob njem pa je bil tudi Matjaž Vlašič. In kaj razkriva besedilo? Med drugim to, da je Ljubljana dobila čisto drug čar, potem ko je dekle tam spoznalo postavnega fanta, ki se je zelo trudil, da bi pritegnil njeno pozornost. In dobil objem.Vse to je mogoče videti v videospotu, ki so ga Prisrčniki že posneli, za glavna igralca, zaljubljeni par, pa so angažirali kar svojo pevko Tino Vinter in simpatičnega. Ob njiju vidimo še nekaj prisrčnih statistkin