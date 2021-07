V Kranjski Gori oskarjev nominiranec

Osrednji gost bo 61-letni avstrijski direktor fotografije in oskarjev nominiranec Peter Zeitlinger. FOTO: BSF.SI

Mlad filmski festival, ki je s svetom filma Kranjsko Goro prvič objel julija 2016, tudi letos bo! »Izjemno sem vesel, ker nam je kljub covidu in festivalu nenaklonjenim časom ponovno uspelo izbrati krasno mero zanimivih in vrhunskih filmskih stvaritev, ki so zmagovale na vseh pomembnih filmskih festivalih po svetu, in ponosni smo, da nam bo uspelo pripeljati v Kranjsko Goro oskarjevega nominiranca, tesnega sodelavcaOb zaključku festivala mu bomo podelili nagrado in predvajali njegov kratki in celovečerni film,« je povedal igralec, direktor Mednarodnega filmskega festivala Kranjska Gora – KGIFF. Nagrado ajdovska deklica bo za izjemno žensko v filmski industriji prejela naša izjemna in v tujini vse bolj prepoznavna, ob zaključku pa bodo podelili še nagrado za najboljši celovečerni film.Javšnik je še poudaril, da letos velikega števila nagrad ne bodo podeljevali, saj je treba upoštevati duha časa in ukrepe, ki s tem sovpadajo.»In ker smo pastirji dobrih zgodb, smo hvaležni, da smo pripeljali filme, katerih zgodbe štejejo,« je še dodal. Žirijo letos sestavljajo, programski direktor Grossmanovega festivala,, režiserka in montažerka, ter igralka, ki je letos tudi predsednica žirije.