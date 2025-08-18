V kinematografe prihaja zgodba: radovedna orangutanka Ozi rešuje gozd in svet (FOTO)

Ta teden v kinematografe prihaja zgodba o majhni orangutanki vedoželjnega uma, ki se bo po uničenju svojega doma podala na drzno odpravo in iskala svoj glas v animirani pustolovščini Ozi: Glas gozda (Ozi: Voice of the Forest), napoveduje slovenski distributer Karantanija Cinemas.

Animirano pustolovščino je režiral Tim Harper, scenarij je napisal Ricky Roxburgh po zgodbi Rodriga Blaasa, Keitha Chapmana in Alana Duncana Rossa. Pri nas bo na ogled sinhronizirana različica, v kateri so glavnim junakom svoje glasove posodili Lara Wolf, Urh Mlakar, Asja Kahrimanovič, Gregor Gruden, Anja Strajnar, Lea Jurečič, Rok Kunaver, Žiga Bunič, Boris Car, Slavica Karan, Srđan Milovanović, Uroš Buh, Rok Jurečič in drugi.

Podajo se na drzno odpravo.

Od četrtka bo film na ogled v vseh kinematografih.

20. avgusta bo premiera v Odiseji.

Premiera animirane pustolovščine bo v sredo, 20. avgusta, v Odiseji, kamor bodo prišli slovenski igralci, ki so likom posodili svoje glasove, še sporoča Karantanija Cinemas. Najmlajši se bodo lahko podali na raziskovanje v otroškem kotičku. Dan pozneje, v četrtek, 21. avgusta, bo film na ogled v vseh kinematografih.

Krčenje gozdov

Zgodba se odvija v svetu, ki ga ogroža krčenje gozdov. Tam se živahna in mlada orangutanka po imenu Ozi poda na epsko pustolovščino, da bi rešila svoj gozdni dom.

»Ko njeni družini uničijo dom, se Ozi poda na drzno odpravo, da bi jih ponovno združila, pri tem pa se sooča z nevarnimi izzivi in ​​na poti splete malo nevsakdanja prijateljstva. Na svojem potovanju odkrije pravo moč svojega glasu in izjemen vpliv besed, v katere verjame. Z vztrajnostjo in novim smislom sproži globalno gibanje za zaščito našega sveta. V očarljivi zgodbi o pogumu, upanju in neomajnem človeškem duhu Ozi navdihuje gledalce, da se pridružijo boju za trajnostno prihodnost in izkoristijo svoj potencial, da v svetu naredijo spremembo,« še izvemo.