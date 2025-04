V kinematografe prihaja srhljivka, ki nikomur ne bo dala spati (FOTO)

Prvi zmenki so že sami po sebi dovolj stresni. Na velika platna pa aprila prihaja srhljivka z naslovom Srhljiva sporočila (Drop), ki spremlja zgodbo ovdovele matere, ki ji na prvem zmenku neznanec pošilja grozilna sporočila, da bo ubil njene najbližje.

10. aprila pride na spored kinematografov.

Režiral jo je Christopher Landon, ki se znova poigrava z napetostjo, ki ne bo dala spati in ki jo je izpopolnil v filmih Srečen smrtni dan, sodobni kriminalki, v kateri so vsi osumljenci … ali žrtve. Scenarij sta napisala Jillian Jacobs in Chris Roach, avtorja filmov Resnica ali izziv in Fantazijski otok. Film je nastal v skupni produkciji žanrskih uspešnic hiš Blumhouse in Platinum Dunes.

Ko gre vse po zlu

V glavnih vlogah igrajo Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond, Gabrielle Ryan, Jeffery Self, Ed Weeks in Travis Nelson.

Nominiranka za emmyja in zvezdnica serij Beli lotos in Popoln par Meghann Fahy igra Violet, ovdovelo mater, ki se po dolgih letih prvič odpravi na zmenek v elitno restavracijo, kjer ji odleže, saj je njen spremljevalec Henry (Brandon Sklenar, Konča se z nama) še očarljivejši in lepši, kot je pričakovala. Toda njuna kemija se začne krhati, ko Violet vznemiri vrsta anonimnih sporočil na mobilni telefon, vse skupaj pa se sprevrže v hudo ustrahovanje.

Naročeno ji je, naj nikomur ničesar ne pove in sledi navodilom. FOTO: Bernard Walsh/univ

Naročeno ji je, naj nikomur ničesar ne pove in sledi navodilom, sicer bo zamaskirani neznanec, ki ga vidi na domačih varnostnih kamerah, ubil njenega mladega sina in sestro varuško. Violet mora storiti točno to, kar ji je naročeno, sicer bodo umrli vsi, ki jih ima rada. Zadnji ukaz njenega nevidnega mučitelja? Ubiti Henryja.

Sama zveneča imena

V filmu igrata tudi Violett Beane (Resnica ali izziv) kot Violetina sestra in novinec Jacob Robinson kot njen sin; v vlogah osebja restavracije in gostincev pa so Reed Diamond (Zmagovalec), Gabrielle Ryan (Power Book IV: Force), Jeffery Self (Mack & Rita), Ed Weeks (Mindy se dogaja) in Travis Nelson (The Lake).

Nominiranka za emmyja in zvezdnica serij Beli lotos in Popoln par Meghann Fahy igra Violet. FOTO: Bernard Walsh/univ

Film je režiral priznani ustvarjalec Christopher Landon, scenarist in režiser filma We Have a Ghost in uspešnic podjetja Blumhouse Usekano, Paranormalno: Označeno in Srečen smrtni dan. Scenarij sta napisala Jillian Jacobs in Chris Roach, avtorja filmov Resnica ali izziv in Fantazijski otok produkcijske hiše Blumhouse. Pri Blumhousu so ga producirali Jason Blum (Pet noči pri Freddyju, M3GAN), za podjetje Platinum Dunes pa Michael Bay (Transformerji, franšiza Tiho mesto), Brad Fuller (Tiho mesto, franšiza Očiščenje) in Cameron Fuller (Astronavt).