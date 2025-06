V Izoli 21. festival Kino Otok - Isola Cinema: ogledate si lahko 45 celovečercev (FOTO)

S projekcijo filma Skupni jezik kanadskega filmskega ustvarjalca Matthewa Rankina v letnem kinu Manzioli se je včeraj v Izoli začel 21. mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema. V program festivala, ki bo v Izoli potekal do nedelje, je po poročanju STA uvrščenih 129 filmov iz 36 držav, od tega 45 celovečernih. Kot je na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica festivala Tanja Hladnik, osnovna ideja ostaja enaka kot doslej – prikazovanje avtorskih filmov vseh oblik, žanrov, dolžin in geografskih izvorov. Ob spoznanju, da je v današnji družbi vseprisotno hitenje, da je nenehno vse na voljo ter da se zdi, da se festival dogaja vsak dan v našem življenju, pa z letošnjo izdajo tudi zavestno in premišljeno upočasnjujejo tempo.

Otvoritveni film po navedbah organizatorjev predstavi nenavadno, zabavno in ganljivo srečanje kanadske in iranske kulture ter njunih kinematografij. Avtor filma Rankin je zapisal: »Gledalce spodbujam, da o filmu razmišljajo kot o filmskem Vennovem diagramu med Winnipegom, Teheranom in Montrealom. Je kakor sotočje rek ali havajska pica. Te tri prvine se zrcalijo in lomijo skozi prizmo druga druge.«

Večerne projekcije se v naslednjih dneh selijo v Letni kino Arrigoni, kjer bo danes projekcija filma Fiume o morte! Igorja Bezinovića. Film bodo na projekciji v pogovoru z mladimi selektoricami predstavili avtor Bezinović, direktor fotografije Gregor Božič in slovenska koproducentka filma Marina Gumzi.

Jutri sledi nepalski policijski triler Pooja, Sir v režiji Deepaka Rauniyarja. Gost bo poznavalec Nepala, alpinist Viki Grošelj. Sobotni večer bo ponudil film Človek z Aranov iz leta 1934, ki ga je režiral eden od pionirjev dokumentarnega filmskega izraza Robert J. Flaherty. Projekcijo bo z glasbeno spremljavo v živo pospremila glasbenica in skladateljica Polona Janežič. Zaključni film izolskega dela festivala v nedeljo pa predstavlja novo festivalsko sekcijo Kino Istra, ki se povezuje z istoimenskim programom zavoda Otok. Gre za na beneškem filmskem festivalu nagrajeni film Vermiglio v režiji Maure Delpero. Organizatorji opozarjajo še na današnjo projekcijo filma V senci finskega režiserja in festivalskega gosta Samija van Ingena, Flahertyjevega potomca, ki bo v Art kinu Odeon.

Podmornica za mlade

Otrokom, mladim in družinam je na festivalu namenjen program Podmornica, sekcija Video na plaži pa bo ponudila tako filme uveljavljenih kot tudi neznanih avtorjev, poroča STA. Po besedah Teje Miholič iz selektorske ekipe so letos na javni poziv prejeli rekordno število prijav, sicer pa tokrat posebno pozornost namenjajo študijskim filmom. Veliko filmov je iz domače produkcije, pa tudi iz Hrvaške in Avstrije.

Program 21. Kino Otoka - Isole Cinema je sicer zasnovan na več lokacijah po Sloveniji v različnih terminih, pri čemer so program Otok v Ljubljani začeli v aprilu. Ob dolgoletnem sodelovanju z art kinematografi v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu pa je producent festivala Otok, zavod za razvoj kulture in družbe, vzpostavil še novi partnerstvi v Ljubljani – z Vodnikovo domačijo ter Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo.

Letos sodelujejo tudi z dvema programoma Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025, in sicer z retrospektivo Oriente Vzhod ter Kinom Basaglia.