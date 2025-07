V igri za zlatega leva v Benetkah raznoliki filmi

Med 21 raznolikimi filmi, ki se bodo na letošnjem 82. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah potegovali za zlatega leta, sta med drugim znanstvenofantastična komedija Bugonija grškega režiserja Jorgosa Lantimosa in komedija Jay Kelly Američana Noaha Baumbacha, ki je ponovno sodeloval s svojo soprogo, režiserko filma Barbie Greto Gerwig.

Kot je te dni v Benetkah napovedal direktor festivala Alberto Barbera, sta v igri za zlatega leva tudi politični triler A House of Dynamite ameriške režiserke Kathryn Bigelow in Frankenstein mehiškega filmskega ustvarjalca Guillerma del Tora z Oscarjem Isaacom in Jacobon Elordijem v glavnih vlogah. Vsi filmi bodo imeli na festivalu v beneški laguni svetovno premiero.

Podrobnosti je te dni razkril direktor festivala Alberto Barbera. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

V glavnem tekmovalnem programu bo tudi komedija Father Mother Sister Brother ameriškega režiserja Jima Jarmuscha. Njegov kolega Benny Safdie bo v Benetkah predstavil biografsko dramo The Smashing Machine, v kateri sta med drugim zaigrala Dwayne Johnson in Emily Blunt.

21 filmov se tokrat poteguje za nagrado.

Zvezdniki na obisku

V Benetkah tradicionalno pričakujejo številne zvezdniške filmske igralce, kot so George Clooney, Cate Blanchett, Julia Roberts, Emma Stone, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps in Jude Law. Slednji je zaigral v novem trilerju francoskega režiserja Olivierja Assayasa Kremeljski mag, ki se prav tako poteguje za glavno festivalsko nagrado.

Tekmovalen je tudi film Silent Friend madžarske režiserke Ildiko Enyedi. Madžarski je tudi Orphan Laszla Nemesa. Za zlatega leva se bodo potegovali še The Voice of Hind Rajab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania, The Sun Rises on Us All kitajskega režiserja Cai Shangjuna in Elisa italijanskega režiserja Leonarda Di Costanza.

Tradicionalno pričakujejo številne zvezdniške filmske igralce, kot je denimo George Clooney. FOTO: Marco Bertorello/Afp

Za zlatega leva se bosta iz Italije potegovala še Duse Pietra Marcella in Un film fatto per bene Franca Maresca. V igri so tudi filmi Sotto le nuvole italijansko-ameriškega filmskega ustvarjalca Gianfranca Rosija, A pied d'oeuvre francoske režiserke Valerie Donzelli, The Testament of Ann Lee norveške režiserke Mone Fastvold, L'etranger francoskega režiserja Francoisa Ozona, No Other Choice južnokorejskega filmskega ustvarjalca Park Chan-wooka in prvenec Girl tajvanske režiserke Shu Qi.

Lani je zlatega leva za najboljši film prejel Pedro Almodovar za Sosednjo sobo. FOTO: Yara Nardi/Reuters

V glavnem tekmovalnem programu je tudi letošnji otvoritveni film festivala, drama La Grazia Italijana Paola Sorrentina. Na čelu žirije je z oskarjema in zlatima globusoma nagrajeni ameriški režiser in scenarist Alexander Payne.

Letošnji mednarodni filmski festival v Benetkah bo od 27. avgusta do 6. septembra. Lani je zlatega leva za najboljši film prejel kultni španski režiser Pedro Almodovar za Sosednjo sobo. Srebrnega leva, veliko nagrado žirije, so namenili drami Vermiglio italijanske režiserke Maure Delpero.