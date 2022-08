V igri za srce Sarajeva trije naši filmi, za najboljšega igralca Sebastian Cavazza

Počasi se bo začelo odštevanje do 12. avgusta, ko bodo v Sarajevu razvili veliko platno letnega kina, srce mednarodnega filmskega festivala, ki ga vse bolj nestrpno pričakujejo tudi naši ustvarjalci.

Ne le ker sta se v tekmovalni program prebili dve slovenski seriji, Leninov park in Dolina rož, posneti po istoimenskih knjižnih predlogah Tadeja Goloba, ki lahko prineseta kar štiri odličja – za najboljšo dramsko serijo, za režijo (Matevž Luzar) in za najboljšega igralca (Sebastian Cavazza) ter najboljšo igralko (Nika Rozman). Med letošnjimi nominiranci so tudi trije slovenski filmi, ki so se iz širokega nabora 709 prijav prebili v tekmovalno skupino skupaj 51 filmov v štirih kategorijah.

Častno srce Sarajeva gre letos v roke Paulu Josephu Schraderju.

Žirija je morala pregledati 160 celovečercev, 211 dokumentarnih, 240 kratkih in 140 študentskih filmov, da je naredila jagodni izbor. V tekmovalno kategorijo z osmimi igranimi celovečerci se je od naših uvrstil prvenec slovenskega režiserja Dominika Menceja z naslovom Jezdeca, ki bo imel 15. avgusta na sarajevskem festivalu svetovno premiero. Naš filmar je zgodbo, ki jo je spisal z Borisom Grgurovićem, postavil v leto 1999, ko najboljša prijatelja svoji motorni kolesi predelata v stilu chopperjev in se iz rodne vasice odpravita na popotovanje po Sloveniji in Hrvaški.

Na poti se jima pridružita mlada ženska s skrivnostno preteklostjo in stari motorist, ki je iskal ljubezen po vsem svetu, a je še ni našel. A pot je izdajalska: ob nenadni smrti sopotnika je na kocki njihovo prijateljstvo, bolečina pa tako neznosna, da mora biti nekdo kriv.

V tekmovalni program sta se od naših uvrstila igrani kratki film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina ter animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka Jr. Oba bosta imela svetovno premiero že v tekmovalnih programih letošnjega 75. filmskega festivala v švicarskem Locarnu, ki se odvija med 3. in 13. avgustom, regionalno pa 18. avgusta na sarajevskem festivalu.

Častno srce Sarajeva letos prejmejo ameriški režiser in scenarist Paul Joseph Schrader, ukrajinski režiser Sergej Loznica, ki mu bodo posvetili tudi retrospektivo, in švedski režiser Ruben Östlund.