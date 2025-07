V Gorskem kotarju Cinehill s svetovno priznanimi režiserji

Gorski kotar bo med 22. in 27. julijem gostil mednarodni filmski festival Cinehill. Organizatorji napovedujejo 100 filmskih naslovov in obisk velikih filmskih imen. Eden od najbolj znanih tovrstnih festivalov na Hrvaškem, ki je več kot dve desetletji potekal v Motovunu v hrvaški Istri, bo v Gorskem kotarju pod imenom Cinehill gostoval tretje leto zapored. Središče dogajanja bo ob jezerih Bajer in Lepenica v Fužinah. Na ogled bo več kot sto filmov z vsega sveta, posebni dogodki in projekcije pa bodo potekali tudi drugod.

»V šestih julijskih dneh bo srce našega festivala v Fužinah, a bomo projekcije imeli tudi v Delnicah, Liču, Lokvah, Moravicah, Karlovcu, na Reki in v Zagrebu, s programom, razdeljenim v dva tekmovalna sklopa – mednarodno konkurenco celovečernih filmov in kratkih filmov,« je ob predstavitvi festivala na Hrvaškem izpostavil direktor Cinehilla Igor Mirković, ki je program v teh dneh predstavil tudi v Ljubljani.

Izpostavil je, da s posebno nestrpnostjo pričakujejo tudi častna gosta. To bosta letošnji dobitnik zlate palme, iranski režiser Džafar Panahi, in provokativna francoska avtorica Catherine Briellat. Oba bosta na festivalu prejela nagrado za življenjsko delo maverick. Obiskovalci si bodo poleg zadnjega Panahijevega filma Preprosta nesreča lahko ogledali retrospektivo njegovih del, na programu pa bo tudi izbor filmov Breillatove.

V objemu narave FOTO: Cinehill/Samir Cerić Kovačević

Festival bo odprl film Late Shift švicarske režiserke, predstavljen na Berlinalu, ki prikazuje običajen, a naporen večer medicinske sestre. Švica je sicer letos partnerska država festivala. Med filmi, ki jih bodo prikazali, je več dobitnikov najprestižnejših svetovnih nagrad in med publiko odlično sprejetih filmov. Zelo priljubljen je tudi program kratkometražnih filmov. Med več kot 500 prijavljenimi deli so jih izbrali 21.

»Ko pogledam program, sem ponosna, da imamo nekatere izmed trenutno največjih filmov na svetu,« je dejala kreativna direktorica in selektorica Milena Zajović. Poleg Preproste nesreče je izpostavila norveški film Drommer, ki je prejel zlatega medveda v Berlinu, italijanski zgodovinski spektakel Vermiglio, nagrajen z veliko nagrado žirije v Benetkah, in brazilski film Še vedno sem tu, ki je prejel oskarja za najboljši tujejezični film.

Zajovićeva je ocenila, da gre za enega najbolj mainstreamovskih programov doslej. »Gre za naslove, ki jih lahko brez težav spremljajo vse generacije in tipi občinstva, filmi, ki nas bodo spodbudili k razmišljanju, a nas bodo tudi nasmejali, kar je danes še posebno dragoceno,« je poudarila.

Cinehill že tradicionalno ponuja bogat spremljevalni program, tudi glasbeni. Na oder v Fužinah se bodo povzpeli Darko Rundek Eko Kvartet, Balkalar, Ki Klop in DJ Mario Kovač, iz Švice pa prihajata zasedba Hornbox in pianistka Cinzia Regensburger, ki bo na klavirju v živo spremljala nemi film Die Sonne von St. Moritz iz leta 1923.